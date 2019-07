Autistas del interior de Yucatán no reciben tratamiento

El Inegi no arroja datos estadísticos sobre autismo, pero a nivel internacional se considera que de cada 100 niños que nacen, uno es autista, y en Yucatán no somos la excepción, mencionó Angélica Caamal Bastarrachea, presidenta del Patronato de la Asociación Autismo Ángel (IAP).

“Son muchos las personas autistas que existen en el estado, especialmente niños en los pueblos, al día los neurólogos me canalizan 2 o 3 pacientes, esa cantidad diaria quiere decir que son muchos, solo que en los pueblos con la ignorancia que hay cuando ven un niño con un trastorno, lo hacen a un lado, lo excluyen, lo encierran en sus casas, porque no saben qué tiene, y al no tener un diagnóstico de autismo y que se les puede ayudar y solo lo ven como el niño trastornado”.

Angélica Caamal Bastarrachea, Asociación Autismo Ángel .

Mencionó que están trabajando para integrar a los ayuntamientos y que los alcaldes se enteren sobre el tema, pues así es como podrán ayudarlos; “También estamos trabajando con la Codhey por la inclusión de estos niños, y vamos a festejar el 4º aniversario de la asociación inaugurando una Escuela de Educación Especial para Niños y Jóvenes con Autismo y otros trastornos del desarrollo, el día 1º de agosto 2019, esto para que la población conozca un poco más sobre el tema”.

Comentó que en dicha celebración se entregarán becas a niños y familias con este diagnóstico, para su tratamiento terapéutico y capacitación, también daremos a conocer el propósito de la escuela de día para niños y jóvenes con autismo, la cual tiene 3 objetivos”.

Los 3 objetivos de la escuela son:

* Preparar a menores de 5 años que tengan diagnóstico de autismo para que adquieran la preparación necesaria para asistir a un colegio preescolar regular, esto aplicando un programa de Estimulación Temprana.

* Enseñanza a niños y jóvenes con cualquier tipo de trastorno, que por alguna razón no encuentran en un colegio regular el aprendizaje que requieren para seguir aprendiendo, pues ellos al ser especiales necesitan de procesos específicos a través de métodos creados para su óptimo desarrollo.

* Capacitar y preparar a jóvenes con alguna deficiencia para la inclusión laboral, esto a través de cursos y talleres, aplicando programas de desenvolvimiento social y de trabajo, también se les enseñara sus derechos laborales con el propósito de que logren un buen desarrollo como empleados y sean productivos al trabajar en alguna empresa.

También comentó que trabajan con convenios con diversas empresas para poder logras los objetivos; “Actualmente tenemos convenio con la Consultoría Bastarrachea y Asociados, quienes nos apoyaran en la capacitación de estos alumnos y se encargará de certificar sus habilidades y conocimientos, además con la compañía de Teatro Lemon Sweet, en donde actualmente tenemos a uno de nuestros alumnos laborando en una obra de teatro y desempeñándose en el arte, pues estos niños y jóvenes son muy sensibles al arte”

Comentó que esperan que más empresas se unan a la causa para propiciar que el estado se instale la inclusión laboral para las personas con autismo, pues cuentan con la capacidad cognitiva y social, las habilidades y talentos que los hacen candidatos viables a desempeñarse adecuadamente dentro de un trabajo.

“Durante 4 años en la asociación hemos desarrollado proyectos buenos, de apoyo para todas las personas con autismo, y actualmente contamos con los servicios de valoraciones diagnósticas, terapias vespertinas, escuela de día, gestión y supervisión de inclusión escolar, formación de monitores, capacitación a padres de familia y público en general, convenios médicos con especialidad en neurología pediátrica y psiquiatría, preparación de nuestros alumnos para la inclusión laboral, y seguiremos creciendo para apoyar a más personas” Finalizó.

Lee También Torneo de pesca en Yucatán con un fin altruista