Austeridad alcanzó la navidad en Yucatán; critican pino 3D

La austeridad afectó a la navidad en Yucatán y decenas de personas criticaron el pino 3D y la decoración que a duras penas hace sentir el espíritu navideño.

Este triste pino de navidad y su decoración se puede ver en Kimbila, comisaría de un pueblo mágico de Yucatán, que resultó ser como una burla para los pobladores que lo criticaron.

Todo parece indicar que la austeridad en los recursos provocó que se diera esta triste situación, ya que en realidad no es un pino completo, es más bién una estructura que simula medio pino, tiene un efecto 3D simulando que está relleno pero como no esta pegado a una pared, se puede ver la parte hueca, sin embargo eso no es todo.

La presunta carencia de recursos no dio para ponerle suficiente decoración, ya que sólo cuenta con algunas esferas doradas y rojas que ni siquiera cubren la parte baja del pino de navidad y todos podríamos pensar, ¡no es tan malo, al menos tienen pino de navidad!, pues sí, pero sin focos ni estrella, es decir que el espíritu navideño sólo se podrá sentir de día porque de noche no se puede apreciar.

El pino tiene un efecto 3D.

Cabe mencionar que esta triste navidad puede ser apreciada por turistas nacionales e internacionales, ya que esta comisaría es el paso hacia el Pueblo Mágico de Izamal, en Yucatán.

Culpan a alcalde por triste navidad

Pobladores critican que este triste pino de navidad es a raíz de que el presidente municipal de Izamal, Fermín S., no colabora con el poblado.

Las criticas no se hicieron esperar.

‘No es novedad el presidente nunca toma en cuenta al pueblo, sólo pone como prioridad sus intereses personales’, señalan en redes sociales.

Memes del pino de navidad

Tras darse a conocer la lamentable noticia, los memes en las redes sociales no se hicieron esperar y se puede ver al alcalde de Izamal cargando el medio pino; las imagenes tiene leyendas que dicen que la mitad es para una Kimbila y la otra es para Citilcum, otra comisaría del mismo municipio.

Los memes que circulan en las redes sociales.

