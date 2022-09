Aumentan las denuncias por brutalidad policiaca en Tixkokob

La Policía Municipal de Tixkokob sigue sumando denuncias por la brutalidad en la que realizan sus labores de vigilancia, pues apenas en dos meses ya van tres reportes del mal actuar de sus elementos, sin que el alcalde Fabián Rivera Frías manifieste si procederá para castigarlos.

Como informamos anteriormente en La Verdad Noticias, la Policía de Tixkokob detuvo al joven Alexis Polanco Miam, de 22 años, el 6 de agosto, luego de que sufriera un accidente a bordo de su motocicleta, en el cual no dañó a ningún tercero.

Aunque el yucateco no sufrió heridas graves al derrapar en la carretera Tixkokob-Yaxkukul, Alexis salió de la cárcel municipal cinco horas después de su detención, en condiciones que evidenciaban que sufrió violencia durante su arresto.

Días antes de este caso, una pareja a bordo de una motocicleta fue detenida por los uniformados municipales en los alrededores del pueblo y luego de que al menos seis elementos los rodearan, sin importarles que llevaban a un menor de edad, una mujer policía brutalmente bajó del vehículo a la mujer que iba de pasajera.

Luego de ejercer esta fuerza desmedida que espantó al niño que iba sentado entre el hombre y la mujer, la elemento municipal encaró a la habitante de Tixkokob y en múltiples ocasiones se paró frente a ella de una forma retadora.

Aunque al final esta pareja pudo retirarse del lugar sin mayor inconveniente, el conato que quedó grabado en un video publicado en redes sociales sirvió para evidenciar el actuar de los elementos municipales, que causan miedo entre los habitantes de Tixkokob.

Ahora, un nuevo caso demuestra la falta de apego a los derechos humanos de los uniformados, se registró el pasado 30 de agosto, cuando elementos de la Policía Municipal ingresaron a la fuerza y sin una órden judicial al domicilio de la familia Hernández Pech, donde golpearon a tres mujeres.

Brutalidad policiaca en Tixkokob

Adriana, su madre y su abuela, fueron violentadas por la Policía Municipal de Tixkokob

Adriana Hernández, relató que ese día se encontraban al interior de su vivienda cuando de repente llegaron las unidades de la corporación, de donde descendieron los elementos que entraron sin permiso a la casa y la golpearon, junto a su madre y su abuela, por un conflicto de juicio familiar.

La mujer fue sometida por los uniformados, mientras otros elementos sustrajeron a su sobrino de ocho años de los brazos de su madre, a quien golpearon en el estómago para que soltara al menor.

Otro elemento municipal empujó a su abuela, de 84 años, para que no interfiera en las agresiones que los elementos ejercían contra su hija, su nieta y su bisnieto.

También te puede interesar: Mamá de Alexis pide justicia ante presunto abuso policiaco en Yucatán

“Posteriormente dieron orden de que me llevaran detenida porque según ellos, uno de los policías se lastimó en el acto y me están cobrando todos los gastos de ese señor y yo no recuerdo haberlo lastimado, porque si me tenían agarrada entre dos ¿cómo lo voy a lastimar?”, relató la afectada.

Adriana expresó sentirse insegura con la presencia de los elementos de la Policía Municipal en las calles de Tixkokob, pues aseguró que circulan constantemente frente a su casa e incluso se detienen para tomar fotografías y vigilar el domicilio.

Cabe destacar que los casos de Alexis y Adriana están siendo investigados por la Fiscalía de Yucatán y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey), pero hasta el momento el alcalde Rivera Frías no ha respondido si habrá alguna sanción contra los elementos que resulten responsables de dichas violaciones.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram