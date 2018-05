Aumenta la violencia contra hombres por mujeres en Yucatán

La violencia intrafamiliar ha escalado en Yucatán, teniendo como protagonista principal ya no solo a los hombres, quienes generalmente maltratan a sus parejas al calor del alcohol, sino que ahora son las mujeres las que han pasado a la ofensiva, acumulando, incluso, en los primeros meses del año dos muertes.

Ya las mujeres no se quedan quietas antes las agresiones y han perdido el “respeto” que tenían por sus parejas, lo cual evidencia un inmenso grado de descomposición social, señala la Arquidiócesis de Yucatán.

A finales de enero, una joven pareja discutió fuertemente en el fraccionamiento Vergel III y la mujer de 18 años, asegura, en un acto de defensa, acuchilló en tres ocasiones a su pareja; la hija de ambos, de tres años, había salido corriendo en busca de ayuda; los vecinos escucharon los gritos, pero no les dieron mayor importancia por los frecuentes pleitos de la pareja.

Pero al ver a la niña gritando histérica llamaron a la policía, que detuvo a la joven madre, quien aseguraba que su pareja se había herido sola.

Aumenta la violencia contra hombres por mujeres en Yucatán

Otra muestra de la descomposición que sacude a las familias meridanas se dio menos de un mes después en una humilde vivienda en la colonia San José Tecoh, en pleno sur profundo de Mérida, donde una mujer ingería bebidas embriagantes con su pareja. Al calor de las copas comenzaron a ofenderse y la señora, de oficio mesera, mató de certera puñalada en el pecho a su compañero.

Los vecinos avisaron rápidamente al 911, Y la policía aprehendió a la fémina. Habitantes del sector señalan que esta persona ya había herido de gravedad a una pareja anterior.

Ambas acusadas están presas en el Centro de Reinserción Social del Estado y sus hijos pasaron a la tutela del estado.

Desde 2010 la entonces Procuraduría Estatal de Justicia, ahora Fiscalía estatal, recibió en promedio 100 denuncias de hombres contra sus parejas o esposas por maltrato.

Los expedientes fueron consignados a juzgados, e incluso varios permanecieron abiertos, pero ninguno de los quejosos volvió para continuar con el proceso, por vergüenza a que les dijeran que les pegan sus esposas.

Otro fenómeno que va en aumento es el de mujeres que toman clases de defensa personal y han revertido la situación, al pasar de víctimas a victimarias.

Un demandante que pidió el anonimato señaló que debió huir de su casa luego de ser golpeado por su mujer.

“Angélica cambió de actitud y no paraba de gritarme y golpearme, cuando antes yo era el que lo hacía cuando tomaba. Un día llegué a la casa y comenzó a exigirme más dinero; de la nada agarró un candado de acero, me lo aventó a la quijada y después se me fue encima a golpes”, explicó.

“Me fui de la casa. Al otro día me llamó por celular y me pidió que regresara porque estaba arrepentida. Acepté. Por unos días estuvimos bien, pero después resurgió su carácter violento. Por todo me golpeaba. Me gritaba que ya era karateca. Por eso me sobrepuse a la vergüenza y la denuncié. Ahora estamos separados”, recordó.

El Pbro. Jorge Martínez Ruz, de la Comisión Diocesana de Pastoral de la Comunicación, es contundente: “La violencia no respeta género ni edad. Es un acto desordenado, producto de la ira y del egoísmo en la persona”.

Agregó: “El tema de la violencia intrafamiliar es lamentable y penosamente común. En muchos casos detectamos que se origina por frustración, impaciencia, celos, ansiedad u otros factores; pero nunca deja de ser un desorden. Una persona normal no debe ser violenta, sino que debe saber contenerse. Ante esto la mejor recomendación es que quienes presentan síntomas de violencia, especialmente dentro de la propia familia, recibiera alguna especie de terapia o acompañamiento psicológico para superar inconsistencia y mejorar su relación intrafamiliar, o en el ámbito donde se presentara”.

Sobre porqué antes no se denunciaba este maltrato, destacó que no se hacía “muchas veces por miedo o ignorancia, pero hoy día nuestra sociedad es más sensible a las situaciones de injusticia y está atenta a las personas vulnerables”.

“Con el paso del tiempo hemos aprendido que ese tipo de conductas destruyen a la familia y hay que atenderlas, independientemente de quien las realice. No atender el caso de violencia oportunamente puede traer consecuencias trágicas, llegando incluso a la muerte en los casos extremos”, recalcó.