Aumenta la deserción escolar en Yucatán a causa del Covid-19

El Consejo Nacional de Jóvenes por México afirma que el nivel de deserción escolar antes de la pandemia de Covid-19 era del 8.8 por ciento pero actualmente se ha incrementado hasta un 17. 3 por ciento.

Esto significa que a raíz de la pandemia de coronavirus 75 mil 805 alumnos que hay en el nivel medio superior en Yucatán no pudieron concluir con el ciclo escolar.

La pandemia de Covid-19 propició en Yucatán la deserción escolar que aumentó considerablemente, pues pasó del 8.8 al 17. 3 por ciento.

Julián Andrés Medina Hattle, presidente del Consejo Nacional de Jóvenes por México, lamentó que el gobierno de Yucatán no haya dado respuesta al pliego petitorio que directivos del Conajo entregó en el mes de marzo.

En relación al préstamo de mil 500 millones de pesos que el ejecutivo del estado solicitó al Congreso no se consideró apoyo a los estudiantes de educación media superior y superior que por distintas causas han abandonado sus estudios.

Duro golpe para el desarrollo educativo

Señaló que de los 400 estudiantes de El Salvador que estudiaban en la Universidad Anáhuac casi 300 debieron regresar a su país y ya no podrán regresar, mientras que otro 156 están atrapados en Mérida porque no cuentan con los recursos para retornar a sus respectivos países.

Recordó que en el mencionado pliego petitorio fue presentado apenas fue reportado el primer caso de Covid-19 en Yucatán, siendo la suspención de clases uno de los primeros puntos señalados en el mismo.

Dijo que esa decisión fue tomada precisamente para evitar riesgos de contagio, siendo el segundo punto que parte de los mil 500 millones de pesos fuera etiquetada una parte para el desarrollo educativo de manera permanente.

De los 599 mil 380 hogares que hay registrados en Mérida, solo 269,480 cuentan con servicio de internet y por ello muchos alumnos no pudieron participar en las clases en línea.

Infortunadamente hasta la fecha la Conajo no ha recibido respuesta a sus demandas por parte del gobernador Mauricio Vila, pese a ya estar a pocas semanas del reinicio del ciclo escolar 2020-2021, por lo que muchos alumnos no podrán regresar a clases por el grado de deserción escolar.

Aceptó que las clases en línea fueron una buena medida ante la contingencia pero finalmente no logró sus objetivos porque más del 40 por ciento de los estudiantes no cuentan con computadora, celular por lo que no participaron en el sistema de educación a distancia.