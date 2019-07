Aumenta depresión en adultos mayores en Yucatán

El 2.6 por ciento de adultos mayores que acudieron a consulta psicológica y geriatría en el último año, 508 pacientes fueron diagnosticados con depresión, informó Yuli Rosado Patrón responsable del Programa de Atención al Envejecimiento de la Secretaría de Salud.

“Alrededor de 80 mil adultos mayores acuden cada año a las Unidades Médicas des sector salud para realizarse algún tipo de chequeo, de ellas aproximadamente 19 mil se realizan pruebas para determinar si tienen depresión y problemas emocionales, y en el último año un 2.6 por ciento de las consultas fueron diagnosticados con esa problemática mínima o severa, todo derivado de cierto abandono de los familiares de los mismos, La mayor incidencia es en los municipios de Mérida, Tizimín, Valladolid y Umán” informó la experta.

Insistió en que esta situación puede deberse a que cada vez más gente acude a realizarse pruebas para descartar alguna enfermedad de cualquier otro tipo y chequeos convencionales y salen con ese diagnóstico, menciono que las depresiones se presentan en esa etapa porque las personas atraviesan cambios en el ritmo de vida, la jubilación, pérdidas familiares, amistades cercanas, además que el estado físico en que se encuentren influye en sus emociones mencionó.

“Algo que influye para que el adulto mayor se deprima es que de repente se les cortan las actividades que hacían normalmente, cuando se jubilan, y si no tienen un círculo de amigos cercano o tienen enfermedades que los incapaciten, y la baja de ingresos económicos al solo depender de la jubilación esto aunado a que la familia no lo apoya, ahí llega la depresión, pues es una etapa muy susceptible”.

Comento que la familia es muy importante en esa etapa, pues hay quienes se les dificulta caminar, y si no cuentan con vehículo para trasladarse, se complica más si no hay pariente que los apoye, menciono que desgraciadamente son muy pocos los que llegan acompañados a las Unidades Médicas, donde el tiempo de espera no es corto y ahí están, solitos esperando, y eso no les ayuda en su estado anímico.

“Hay que estar muy alertas para detectar un cuadro de depresión, pues hay que observar sus conductas: es una señal de alarma si duermen muy poco o en exceso, lloran mucho o se sienten inseguros para levantarse o caminar, eso son señales de alerta por lo que de detectarlas hay que intervenir de inmediato porque puede desenlazar suicidio”.

La experta recomendó estar alerta ante cualquier síntoma, pues podría desencadenar suicido

Mencionó que por eso es importante que la familia apoye al adulto mayor, para que puedan estar pendientes de sus necesidades y los acompañen a sus chequeos.

“Desgraciadamente en México no se tiene la cultura de prevención de la salud, ya que ni los jóvenes tienen ese hábito de chequeos regulares para revisar su estado de salud, generalmente hasta que se sienten mal van al médico, cuando ya el mal esta se atienden, por ejemplo diabetes e hipertensión”.

Por último recomendó que para llegar a una vejez saludable es primordial hacer ejercicio, acudir al médico regularmente, hacerse chequeos de glucosa o presión desde edades tempranas, para prevenir cualquier enfermedad crónico degenerativa”.

