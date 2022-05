Audio: famoso bar de Mérida discrimina a joven por usar crop top

A través de redes sociales, una joven denunció a un prestigioso bar al norte de Mérida por discriminar a su amigo que decidió usar un crop top.

La denuncia la hizo la una joven que se hace llamar alo en twitter, quien manifestó que el día jueves acudió a ‘ÉLITE’, un bar ubicado en la plaza comercial La Isla Mérida en compañía de un amigo.

La joven indicó que al llegar al lugar, el guardia de seguridad, un hombre identificado como ‘Santiago Sosa’ le indicó a su amigo que no podía dejarlo pasar ‘porque tenía puesto un croptop’.

En un hilo de twitter, la quejosa manifestó que el guardia de seguridad indicó que la ropa que el joven llevaba puesta era ‘inadecuada para entrar’.

‘Mi amigo iba de pantalón, tenis y un croptop’, (Sic).

La joven se quejó de un bar al norte de Mérida.

Alo manifestó que sintió indignación por la forma en que el guardia de seguridad se dirigió a su amigo.

‘Es indignante cómo se refería a él como que no era una ”señorita” para estar vistiendo ese tipo de ropa’.

Ante la situación, los jóvenes decidieron retirarse del lugar, no sin antes documentar la presunta discriminación de la que fueron objetos ya que realizaron una grabación de voz cuando el guardia les indicó las observaciones sobre su vestimenta.

La joven manifestó que el guardia presuntamente le indicó a su amigo que no era una 'señorita' para vestir así.

La joven lamentó que muchas personas testificaron los hechos y nadie hizo nada al respecto, incluso dijo que ‘no es posible que siga habiendo esta clase de discriminación’ y que el hecho de que la gente no diga nada ante esta sitación provoca que sigan ocurrierndo.

Alo manifestó que su amigo quedó emocionalmente afectado, ya que aseguran que ‘solo quería vestirse como se sentía cómodo’.

Audio donde se evidencia presunta discriminación

hay libertad de expresión y el

día de ayer afectaron emocionalmente a una persona que solo quería vestirse como se sentía

cómodo. Adjunto grabación como prueba de la conversación en ese momento con el guardia. pic.twitter.com/smb7rD5FNj — alo (@alodiaaaaz) May 20, 2022

Como ya mencionamos en La Verdad Noticias, la joven compartió un audio en su twitter donde se escucha un hombre que indica que para pasar tenían un ‘detalle con el caballero’ debido a su ‘camisita’, ya que indicó que no es adecuada.

Se escucha que el afectado indicó que la vez pasada no le permitieron entrar porque no tenía mangas, sin embargo en esta ocasión si llevaba manga, a lo que el presunto guardia indicó que no estaba permitiendo el paso a personas con camisas sisadas.

Los jóvenes insistían que su vestimenta no tenía nada de malo, sin embargo el presunto guardia indicó que podían esperar al jefe de seguridad para ver si permitía el acceso del joven, sin embargo ante la discriminación, los afectados decidieron no permanecer en el bar y denunciar los hechos en redes sociales.

