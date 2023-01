Atrapados: cable de alta tensión se desprendió en el Centro de Mérida

La zapatería B Hermanos fue cerrada por seguridad, sus empleados permanecen al interior del establecimiento por seguridad, debido a que un cable de alta tensión cuelga desde un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La zapatería B Hermanos fue cerrada por seguridad.

Eran casi las 11 de la mañana cuando un cable de alta tensión se desprendió del fusible de un poste de la CFE, debido al gran voltaje causó daños a la fachada del establecimiento, al haber chocado con él.

Hasta el momento policías municipales de Mérida se han presentado en el lugar, han puesto una cinta perimetral para evitar algún accidente.

Hasta el momento trabajadores de la CFE no han acudido al lugar para dar solución al problema, no se reportan lesionados y no se sabe si hubo daños a causa del corte eléctrico.

