Atl Garza reconoce su emoción por retornar a Yucatán

El talentoso intérprete Atl Garza lanzó un tema por internet que se convirtió en todo un éxito, a partir de entonces su carrera meteórica lo ha consolidado como uno de los artistas jóvenes más queridos y seguidos, pero lo mejor es que no ha perdido piso y sigue siendo un personaje sencillo y amable, así que fue un gusto platicar con él en su visita a la redacción de La Verdad, como parte de su gira de promoción por todo el país.

Atl que, con tan solo 22 años de edad, y 5 de carrera, ha logrado pisar los más grandes escenarios y visitado; México, Los Ángeles, Las Vegas, Miami, Puerto Rico, Honduras, Panamá, Guatemala y Chile.

Justamente, estaba hace unos seis años apenas empezando a ver qué era lo que iba a hacer con mi proyecto, todavía ni lo lanzaba, no sabía ni el rumbo, ahora te diré que después de tener un rumbo claro en cierto momento que era pues música urbana, después de pasar por pop un poquito de música electrónica, tuve un rato, como un año entero en el cual estuve haciendo colaboraciones con quien me pidiera mi voz para sus temas, entre ellos géneros que nunca había hecho como electro cumbia, tribal, etcétera y pues me medio me perdí la verdad, yo lo veía como algo que me iba a beneficiar muchísimo y en parte sí, porque entendí otros géneros a los cuales no les había prestado mucho mi atención como para desarrollarlo pero llegó un momento en que sí llegué a perderme como diciendo ¿cuál es mi género realmente? estoy haciendo de todo, y ahora regreso con una vibra en la cual quiero sacar un nuevo disco ya bien centrado en lo que fue la música urbana que fue lo que más permeó en parte de mi público, con la que empecé a ser más relevante. Entonces me encantaría regresar a eso porque es lo que el público me está pidiendo todo el tiempo.

Su propuesta es tan variada que abarca ritmos como el pop, urbano, dance hall, R&B y música electrónica

Sobre el tema que será su nuevo sencillo titulado “Pasarela” en colaboración con Fano, comentó que su salida se correrá un poco por cuestiones de disqueras, sin embargo dijo que el video de esta canción ya está grabado, aunque no descarta grabar un par de escenas para añadirle.

Sobre el hecho de que los beneficios del ambiente artístico ofrece la oportunidad de viajar intensamente comentó: Sí por supuesto y qué mejor que conocer nuestro país, México, de eso estoy muy contento que me ha tocado pues recorrer casi todo, sino es ya conocerlo todo, pero sí la gran mayoría y es muy bonito la verdad, más que nada porque en cada lugar que llego se que hay gente que me quiere conocer, siempre eso es muy grato, como que llegas a un lugar y te sientes en casa, súper cobijado.

Este 2019 fue seleccionado como artista Deezer Next 2019, siendo el primer mexicano en participar en esta experiencia, representando a Latinoamérica junto a grandes talentos.

Atl también recordó con cariño sus viajes a otros países. “Han sido experiencias muy bonitas, los lugares que más he frecuentado son Panamá y Guatemala, ahí los fans son muy fieles, muy leales, a Chile solamente fui en una ocasión durante el Festival Viña del Mar que fue una locura, fue una bonita experiencia, Chile está dentro del top cinco de países que más me escuchan, entonces es muy bonito pensar eso, tan lejos pero que bonito que me tengan tan presente, ahí igualmente me sentí como en casa, así tal cual, y fuera de eso me han tocado giras por Estados Unidos que ya planeo regresar cosas, igual a Medellín, Colombia, debo regresar en menos de un mes para grabar nuevos temas con el productor de Nicky Jam.

Atl, que ha logrado colocar once sencillos en el Top Ten de la radio, cuyos dos discos han vendido más de 30 mil copias y que fue nombrado artista Deezer Next 2019, finalizó aconsejando a todos los jóvenes a echarle muchas ganas para poder cumplir sus sueños.

