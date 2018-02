Aspirantes independientes de Yucatán se acusan de comprar firmas

Aspirantes independientes de Yucatán

Con fuertes acusaciones de posible compra y tráfico de firmas, cerraron actividades dos aspirantes a una candidatura independiente. Cuando Sofía Castro anunció que había llegado a la meta de casi 30 mil firmas, en ese momento Felipe Neri Espinosa Herrera lanzaba acusaciones contra la dama, ambos aspirantes a la candidatura sin partido para el gobierno del estado.

Ahora Castro Romero, se defiende y asegura que sus más de 32 mil firmas recabadas al finalizar el periodo de colección, sin auténticas y fueron posible – dijo- gracias al trabajo de al menos 300 auxiliares.

La aspirante va más allá al señalar a quien la acusa, en este caso a Felipe Neri Espinosa Herrera y a algunos de sus colaboradores de “hacer negocio al comercializar documentos con las firmas”.

Sofía Castro y Christian Cetina Galera, este último, formaba parte del grupo inicial que acompañaba a Felipe Neri Espinosa, en la búsqueda del registro como aspirantes, dejaron entrever que con el acercamiento de Espinosa Herrera con los aspirantes a candidatos independientes a la República “trataba de vender el proyecto a los nacionales”

RECHAZA ACUSACIONES

Durante entrevista con La Verdad Yucatán, Felipe Neri Espinosa Herrera, rechazó las acusaciones de Sofía Castro y Christian Cetina Galera en el sentido que intentaban verde el movimiento independiente.

Pero admitió que no solo el equipo de El Bronco y Ríos Piter se pusieron en contacto con él y su equipo, sino varios aspirantes sin partidos en distintos puntos de la república les llamaron “porque nosotros fuimos notorios no solo durante el proceso de recolección de apoyo, sino mucho antes al participar en distintos foros ciudadanos como el celebrado en Cancún meses antes de que se abriera la convocatoria para el registro de los aspirantes independientes”, explicó Espinosa Herrera, pero esto no significa que hallamos hechos algún trato o que nos hallamos casado con alguno de los aspirantes dijo que no “tienen cola que le pisen”.

Acompañado de Daniela Montalvo Herrera, Omar Alejandro May Sauri y Edgar Cano Brito quienes fungieron como Coordinadora de estrategia electoral, de estructura territorial y Coordinador General respectivamente, Felipe Neri Espinosa dijo que seguirá adelante en su meta de demostrar que no es posible, con las condiciones adversas a las que los obligó el Iepac, conseguir más de 30 mil firmas en tan poco tiempo.