Aseguradora incumple con su servicio y deja por meses una camioneta en el taller

De acuerdo con una persona que pidió no ser identificada, la aseguradora BX+ le ha dado largas para que su vehículo pueda ser reparado luego de un siniestro vial ocurrido el año pasado, por lo que expuso su descontento ante el pésimo servicio de la compañía de seguros de automóviles.

Según el quejoso, su vehículo, una Nissan Armada color blanco que tiene el número de reporte 14079 y asegurada con el número de póliza 222000014351900 con la mencionada compañía de seguros, tuvo severos daños luego de un siniestro vial ocurrido en noviembre del año pasado en Mérida.

“El caso se reportó por primera vez en noviembre, pero se hicieron ‘patos’ con eso. Nuevamente seguí insistiendo y hasta finales de diciembre se metió el reporte, obteniendo una respuesta por parte de la aseguradora de que se metería a taller la camioneta y allá se me repondrían las piezas, las cuales son el tubo que va al tanque de gasolina y la llanta trasera izquierda”, mencionó el señor.

Una vez en el taller, continúa relatando el inconforme, la camioneta fue checada y los encargados del taller mecánico pidieron las piezas, pero hay algunas que todavía no las manda la aseguradora, situación que sigue igual, ya que a dos meses la compañía no ha mandado las piezas faltantes.

“Mi molestia y mi queja es esa. Espero se pueda difundir esta negligencia porque no es justo que se esté pagando un servicio y por la irresponsabilidad de la aseguradora estén afectándome”, mencionó.

Finalmente, dijo que no piensa renovar contrato con la empresa, ya que, según él, están haciendo todo lo posible para no responder como se debe, ya que incluso le pidieron pruebas para que le respeten el servicio y pese a que las entregó, la empresa no ha querido cumplirle como se debe.

3 Meses atrás el quejoso tuvo un accidente de tránsito y su vehículo tuvo daños, por lo cual llamó a su aseguradora, pero hasta la fecha ésta no ha respondido.

2 Meses tiene que el taller pidió las piezas para poder trabajar la camioneta siniestrada, pero hasta la fecha la aseguradora no le ha dado al taller dichas piezas.