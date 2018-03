Asaltos y robos azotan a colonia de Mérida; Vecinos harán justicia

Vecinos de la colonia Mayapán dicen estar hartos de los delincuentes, afirman que cuando descubran a un delincuente lo van a amarrar a un poste para entregarlo a la policía

PREDIOS ABANDONADOS

Cansados de constantes robos y asaltos,, al oriente de Mérida, ‘boletinaron’ el hecho a las autoridades locales para que destinen una mayor vigilancia en la zona habitacional, pues en el último de los casos ‘’. Vecinos del lugar se quejaron de que pese a los reportes, la vigilancia brilla por su ausencia, lo cual es aprovechado por los ‘amantes de lo ajeno’, pues al no poder operar en otras colonias, se han desplazado a calles de esta colonia y otras cercanas para. En la colonia Mayapán el reporte de los robos es de estéreos, planchas, televisores, joyas, computadores portátiles, y otra variedad de equipos electrónicos, además de que otra de las quejas de los vecinos es que, sobre todo cuando los perros son de raza. Ante esta situación, un grupo de vecinos optó por agruparse y enfrentar este tipo de actos por su propia cuenta, aunque precisaron que no es su intención hacer justicia por su propia mano, pero si la policía no hace caso a sus peticiones,a un poste para entregarlo a la policía. Los quejosos indicaron que como la Mayapán es habitada en gran parte por gente de la tercera edad, a los delincuentes se les hace más fácil sorprender a los ‘viejitos’, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que pongan un alto a los ladrones, ya que se está registrando un robo diario en esta zona habitacional.Por otro lado, los vecinos también se quejaron que se puede ver de dos a tres predios baldíos por manzana, los cuales son niños de drogadictos y delincuentes, pues en estos lugares suelen esconderse para realizar sus actividades. Los quejosos comentaron que estos lugares son ocupados por ‘malvivientes’ y ya son muchos los reportes de jovencitas que han sido manoseadas por delincuentes, pero ni la policía ni las autoridades municipales han hecho algo para frenar este tipo de acciones en contra de los vecinos. Así mismo, denunciaron que algunos de estos predios son utilizados por parejas para sostener relaciones sexuales, o bien, gente de otras colonias acuden a estos terrenos para crear basureros clandestinos, los cuales son un foco de infección para las personas que habitan alrededor de los predios. También indicaron que estos lugares son idóneos para que la gente tire animales muertos, por lo que dijeron que estas problemáticas ya fueron notificadas al municipio, pero hasta la fecha no han intervenido para que obliguen a los dueños de los predios a mantenerlos limpios.