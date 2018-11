Arzobispo de Yucatán pide valorar el trabajo

En su homilía dominical, el arzobispo, Gustavo Rodriguez Vega, exhortó a no hacer gastos de innecesarios.

“Mucha gente tuvo en su mente solamente el llamado ‘Buen Fin’, que en realidad sólo es buen fin para las grandes cadenas comerciales, pues entiendo que no deja ganancia a los proveedores y que a muchas personas les lleva a gastar lo que no tienen, tantas veces obteniendo productos que en verdad no son indispensables, que con frecuencia resultan con defectos difíciles de reclamar. Dios nos libre a todos del vicio del consumismo”.

“A propósito de esto, todos nosotros (yo me incluyo) deseamos con frecuencia a la gente que saludamos ‘un buen fin de semana’, diciendo también: ‘Que disfrutes este fin de semana’. Este deseo es peculiar de la época moderna y esconde un posible virtual rechazo de la semana laboral, como si no pudiéramos disfrutar del trabajo y valorarlo debidamente; como si trabajar fuera un mal necesario para llegar al siguiente fin de semana. También este saludo esconde una posible secularización, pues implica una sutil infravaloración del ‘Día del Señor’, y muchos lo confirman dejando la asistencia a la santa misa en el último lugar de las prioridades dominicales. Pidamos al Señor que nos ayude a valorar el trabajo como una manera preciosa de oración y alabanza a Él”, comentó.

_Eduardo Uc