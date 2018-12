Arzobispo de Yucatán manda mensaje de Año Nuevo.

El arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, exigió hacer efectiva la promesa presidencial de anteponer la condición de los pobres y de la misma forma a los católicos del Estado, generar una mayor conciencia y valor de los menos privilegiados para construir una mayor convivencia social.

Para este 2019, Rodríguez Vega indicó que será un año importante, ya que se esperan muchas obras y propuestas para construir una mejor sociedad. “¿Qué significa para el ti el Año Nuevo?, ¿Qué cosas quieres dejar atrás”, cuestionó el prelado de Yucatpan en su mensaje.

Arzobispo de Yucatán manda mensaje de Año Nuevo.

“Espero que tus propósitos para este nuevo año sean trascendentes, que no sean tan simples, al punto que puedas luego decir: ‘antes del 2019 y después del 2019’. Todos podemos, si nos los proponemos, tener un cambio grande”, indicó el religioso.

Asimismo, recordó que un año nuevo señala el tiempo que ha pasado desde que Cristo vino al mundo a partir la historia en dos: “Antes de Cristo y Después de Cristo”.

“Estamos todavía a la espera de ver los resultados de las grandes promesas y esperanzas que ha despertado nuestro nuevo presidente y su gobierno”, indicó el arzobispo en su mensaje.

“Ya sabemos que él no es el Mesías, y también sabemos que él no podrá realizar solo todo lo que ha prometido, pues necesita, no solamente de los demás gobernantes, sino también de cada uno de los ciudadanos”, mencionó.