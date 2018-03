Arzobispo de Yucatán le lava los pies a 12 convictos

“En el año 2033, en 15 años, se van a cumplir los dos mil años desde que nuestro Señor llegó a los 33 años. Por nosotros. Que nos dio su cuerpo y su sangre en la Cruz, fue el año 33 de nuestra era cuando el Señor falleció por nosotros”, reflexionó Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, mientras le lavaba los pies a José K., Pedro N., Juan C., Eduardo M, David C., Juan F., Amelic E., Margaret M., Lilia M., Elena C., Emilia Z. quienes fueron escogidos del Centro de Readaptación Social (Cereso).

Esta es una forma en que los reos de la penitenciaria de Mérida sobrellevan sus “pecados”. “Es una motivación para nosotros, es un acto muy solemne primero, que nos recuerdan que Cristo vino a salvarnos y a darnos vida eterna; y tres, a nosotros nos sirve para aliviar las penas que tenemos, el estrés que tenemos, la ansiedad de estar lejos de la familia. Es como un paleativo para estas penas. Pero sobre para recordar a Cristo”, comentó para el Grupo Editorial La Verdad, Juan Manuel, condenado por robo.

Mientras, Monseñor paso entre los escogidos y elegidos que tienen esta gran responsabilidad. Carlos, otra persona recluido, contó: “yo no soy un católico, soy de Tekax; pero esto es un rato de cambiar la rutina, y mañana tenemos el Viacrucis (por hoy viernes). Nos divierte, son buenas actividades”, puntualizó el señor de 56 años de edad.

Por su parte, Francisco Brito Herrera, director del Cereso, explicó: “Esto ya lleva muchísimos años que se lleva realizando; y pues nosotros solamente estamos colaborando con la pastoral penitenciaria, dándoles todas las facilidades que ellos solicitan”.

Mayoría

De acuerdo con las autoridades del Cereso, el 70 por ciento de los convictos son devotos de la religión católica.

Personificación

Los internos, seis mujeres y seis hombres, se caracterizaron de los doce apóstoles de Jesús para recrear el pasaje bíblico.