Arturo Sastré Blanco, compartió el conversatorio “Mercadotecnia de las Artes” en Yucatán

El publicista y asesor cultural Arturo Sastré Blanco comentó a La Verdad que detectó que los productos artísticos y culturales no estaban identificados dentro de la mercadotecnia, lo cual genera inconvenientes al dirigir estos proyectos, esto lo pudo constatar por investigaciones que realizó junto con otros especialistas de Arts and Marketing.

Arturo Sastré Blanco compartió sus conocimientos sobre la teoría del producto sensible.

Refirió que, ante ese panorama, se definió la teoría o experiencia sensible, como especialización de las referidas disciplinas, en que las y los autores se comunican con su público receptor, para co-crear el beneficio. El planteamiento señala que no hay razón para excluir al arte del mercado, siempre que se reconozca todos sus atributos y características. Una cosa es cuando la o el artista, en uso de su libertad, deposita su talento y trabajo en una obra, y otra es cuando la organización lo hace, con lo que la convierte en producto sensible, puntualizó.

Con esos conocimientos, agregó, pretende dar a la comunidad artística herramientas para diseñar procesos y procedimientos, sobre hacia dónde dirigir sus propuestas y a quién venderlas, pues no hay un sistema que respalde a las y los egresados, y el método que utilizan para conseguir clientes y conservarlos es fallido.

Esta plática de Arturo Sastré Blanco, forma parte del Programa de Artes Escénicas para la Profesionalización y Desarrollo de Audiencias en Municipios del Interior del Estado.

Aclaró que, para aplicar la teoría, hay que ser mercadólogos y diseñar una organización completa, que cuente con una dirección, pues no hay departamentos dentro de las compañías o grupos, que se ocupen de generar la demanda y de distribuir las propuestas.

El fundador y director de la Escuela Superior de Producción y Escenotecnia, y del Diplomado Arts and Marketing, indicó que todos somos agentes de mercado, pero si no hay un sistema instaurado, no nos percatamos de una oportunidad; lo que falta es contar con estrategias para lograrlo.

El conversatorio con el asesor cultural Arturo Sastré Blanco se realizó en el Palacio de la Música.

El conferencista ha sido asesor y consultor en la Coordinación de Cultura de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Libros UNAM y la Fundación “Leo Matiz”, así como de varias y varios productores, y grupos artísticos de cine, teatro y artes plásticas.

También, docente en Universidades como la Veracruzana, Anáhuac y de la Ciudad de México; el Tecnológico de Monterrey, la Secretaría de Cultura de Jalisco y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso). Además, director creativo de reconocidas agencias de publicidad para firmas de automóviles, comida rápida y cadenas comerciales, entre otras.

Ricardo D. Pat