Artista autodidacta armoniza el centro de Mérida

Artista autodidacta armoniza en centro de Mérida

Con música, busca generar paz en la gente al mismo tiempo que genera ingresos extras para pagar sus estudios. Luis Blanco Cervera, tiene 19 años y su situación economía no fue una limitante para estudiar derecho y ser el futuro de su familia.



"Musica instrumental andina" es el nombre que lleva el oficio al que decidió dedicarse para poder pagar lo gastos de la universidad.



"Es musica cristiana, pero no se enfoca solo en una regilión. Yo lo que busco es llevar el mensaje a otras personas, a parte que es un apoyo que da la gente, que es de mucha ayuda. Pero yo nunca pido nada, pero a la gente le gusta y pues dona y se le agradece, aunque el mensaje principal es llevar el mensaje de paz a otras personas".



Luis buscó muchas opciones en trabajos de medio tiempo, sin embargo, el horario era de muchas horas y el ingreso no le alcanzaba para sus gastos escolares y personales. Por lo que autodidacta aprendió a tocar la flauta, en donde combinó su pasión por la música y su talento para las artes.



"Siempre me había gustado la música, pero hasta ahora lo intenté y creo se me consedio un don y se agradece, por eso es que devuelo un poco de lo que se me da; llevando un mensaje a los demás.



Después de sus clases, el joven asiste a la calle 58 del centro de la ciudad, en donde con la ayuda de una bocina, su celular y su kena una especie de flauta originaria de los andes, armoniza a la gente.



El estudiante expresó que como en todo, hay días buenos, pero tambien bajos, por lo que con la ayuda de la gente logra reunir hasta 300 pesos por día con el cual apoya a su familia.