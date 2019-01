Arte y moda europea en Mérida

En el marco de los jardines de la majestuosa Hacienda San Juan Opichén como escenario, este domingo 20 de enero se realizará el desfile de modas Olé! inspirado en el país europeo con diseños exclusivos que marcarán el debut profesional de más de 30 modelos egresadas de la escuela de modelaje Vale Cervera Model Training.



La directora y modelo profesional Valentina Cervera Ávila, explicó que el Hotel Galería abre sus puertas al público para este de evento de manera exclusiva, por lo que además de disfrutar de la belleza de los diseños inspirados en la Madre Patria, podrán admirar las obras de arte que dan vida a los diferentes salones de la hacienda que estará abierta a partir de las 2:30 PM para que la gente pueda pasear y tomarse fotos con las esculturas y descubrir el cenote en los jardines de la parte trasera.



El costo de entrada es de 200 pesos y los boletos se pueden adquirir en la escuela de modelaje o en la hacienda el día del evento.



Refirió que el año pasado, el desfile estuvo inspirado en los años 20, recuperando el glamour de la época. En esta ocasión cuenta con el apoyo de los diseñadores como Sergio Purcallas; Abraham Teyer y los Hermanos Víctor y José Franco, que nos van a deleitar con vestidos de concurso así que son diseños que no salen de ninguna tienda comercial, pues son exclusivos; ellos se dedican a hacer los vestidos de las Mises que participan en eventos internacionales.



Reconoció el apoyo de las personas que se han sumado a este proyecto ya que es un reto que le llevó más de un año de preparación, pues se trata de la graduación de las alumnas de la escuela.

