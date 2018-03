Arrancan cuatro del PRI para alcaldía meridana

Una vez definido su precandidato a la gubernatura, en la persona de Mauricio Sahuí Rivero, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está en la etapa definitoria para elegir a su candidato a la alcaldía de Mérida, para la cual se apuntan a cuatro posibles aspirantes: Francisco Torres Rivas, Jorge Sobrino Argáez, Ricardo Bejar Herrera y Pablo Gamboa Miner.

El diputado federal, Francisco Torres Rivas, fue el primero en alzar la mano para buscar la candidatura a la alcaldía de Mérida, y para ello inició una serie de acciones por toda la ciudad, llevando diversos programas de ayuda y apoyo social como parte de su agenda legislativa.

Torres Rivas, considerado un joven político, con trabajo en su partido, ex diputado local, y con un cargo de primer nivel en la administración estatal, secretario de Obras Públicas en el período de Ivonne Ortega, es considerado como el más viable para ser el abanderado priista, pues tiene arraigo en las colonias y comisarías, además de contar con el respaldo de grupos políticos fuertes y de tradición en el priismo.

El segundo aspirante, Jorge Sobrino Argáez, hijo del ex presidente estatal priista, ex diputado federal y ex senador, Carlos Sobrino Sierra, y hermano del actual presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Carlos Sobrino Argáez, busca aprovechar ese “pedigree” político para ser candidato al Ayuntamiento de Mérida.

Jorge Sobrino, con un trayectoria corta, fue regidor del Ayuntamiento de Mérida, presidente del Comité Municipal del PRI en Mérida, diputado local, y actualmente es director general del sistema Conalep en Yucatán, busca beneficiarse del arraigo que su familia tiene en Mérida para lograr alcanzar la candidatura a la alcaldía y arrebatarle al PAN la llamada “joya de la corona”.

Por su parte, el delegado federal de la secretaría del Trabajo y Previsión Social, Ricardo Bejar Herrera, un priista con carrera política partidista comprobada, y con años de trabajo para el PRI, donde ha ocupado diversos cargos en la estructura política, lo cual le ha servido para ocupar diversos cargos públicos.

Bejar Herrera ha sido presidente del comité municipal del PRI en Mérida, director del Registro Civil del estado, y actualmente es delegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), cargo desde el cual se ha promovido a través de diversos programas que ofrecen empleos a los meridanos de las diversas colonias de la ciudad.

Ricardo Bejar, es conocido por la militancia y simpatizantes del PRI y considerado como un priista institucional y disciplinado, pues siempre ha estado pendiente y listo para actuar en donde su partido lo requiera, lo cual lo ha llevado a tener la simpatía de diversos grupos y sectores de su partido.

Por último, se ha sumado a la lucha por la candidatura de Mérida, el legislador federal Pablo Gamboa Miner, quien al quedarse en el camino en la pelea por ser el abanderado a la gubernatura, se ha colocado como un serio aspirante para buscar el Ayuntamiento de Mérida.

Aunque su currículum es corto, pues solo se le conoce un cargo público antes de ser diputado federal, director de la Coordinación Metropolitana del Estado de Yucatán (COMEY), en la administración de Ivonne Ortega; Gamboa Miner tiene el respaldo político de su padre, el senador Emilio Gamboa Patrón, quien, aseguran, buscará que su hijo sea el designado para hacerle frente al PAN y quitarle el municipio de Mérida.