Arranca en Sotuta #HagamosConciencia

Al poner en marcha el nuevo programa de Semarnat,Carlos Berlín Montero aseveró que para la delegación de Yucatán es una prioridad la educación ambiental, ya que se busca crear conciencia en la sociedad sobre el cuidado de los recursos naturales.

.- El delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Yucatán, MVZ Carlos Berlín Montero, puso en marcha el programa “Hagamos Conciencia”, en cuyo marco se llevarán a cabo caminatas, jornadas de limpieza, torneos deportivos, actividades de playa, funciones de títeres, proyección de películas y charlas para promover el cuidado de los recursos naturales en el estado. Berlín Montero destacó la importancia de este programa de educación ambiental que lleva a cabo la dependencia a su cargo, el cual enmarca un conjunto de acciones encaminadas al cuidado del medio ambiente, pero sobre todo, dijo, “atiende una parte fundamental y prioritaria para lograr resultados en el cuidado del medio ambiente, que es la educación ambiental.” “Hagamos Conciencia”, detalló Carlos Berlín Montero, ofrecerá pláticas en las que se detallan las acciones que se deben realizar para enfrentar al calentamiento global, el uso responsable de los recursos naturales, su aprovechamiento para generar economía para las familias del estado y el uso eficiente de nuestros recursos en casa; “todas ellas acciones muy sencillas, pero que son trascendentes para el beneficio del medio ambiente y de la humanidad”, subrayó. “Llevaremos el programa a los diferentes espacios para informar a la gente sobre la necesidad de enfrentar al calentamiento global -que radica en la elevación de la temperatura del planeta-, con acciones como el manejo adecuado de la basura, el ahorro de energía eléctrica y el cuidado del agua”. Carlos Berlín puntualizó que es necesario separar la basura, en orgánica e inorgánica, para evitar que al permanecer a cielo abierto se generen gases de efecto invernadero, los cuales dañan la salud de la gente, y sobre todo, dijo, “Crear Conciencia del daño que le hacemos al planeta al tirar la basura en la calle o en los terrenos y carreteras de nuestro estado, lo cual no solo afecta el hermoso paisaje que tenemos, sino que genera daños que muchas veces llegan a ser muy difíciles de revertir.” El delegado Carlos Berlín Montero reiteró que “la Semarnat no va a parar en la tarea de informar acerca del calentamiento global y el daño que está haciendo al planeta, por lo que dicha dependencia realiza numerosas acciones para crear conciencia en la sociedad. Detalló que “la proyección de las películas que hemos empezado a llevar a la gente, es una manera amena y divertida de mostrar temas fundamentales sobre el medio ambiente, como los aspectos del daño que ocasionamos los seres humanos al planeta y las consecuencias que trae a la humanidad”. Por supuesto que, como responsables del cuidado del medio ambiente en el estado, no nos quedamos en el hecho de proporcionar información y crear conciencia, sino que realizamos las acciones que tanta falta hacen, como la limpieza de cenotes y playas, la plantación de árboles, la promoción e impulso de actividades amigables con el medio ambiente, y la entrega de contenedores para separar adecuadamente la basura”, concluyó. Al término del evento, el delegado de Semarnat, Carlos Berlín Montero, acompañado del presidente municipal de Sotuta Lic. Andrés Ismael Santana Fraga, clausuraron un torneo de Sóftbol y entregaron el trofeo al equipo ganador.