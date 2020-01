Arquitecta sufre una caída de 9 metros en la Quinta Montes Molina en Mérida

Durante unos trabajos de construcción en la famosa Quinta Montes Molina se registró un accidente que dejó una mujer lesionada en la cabeza.

Las primeras versiones indican que la mujer es una arquitecta que presuntamente cayó 9 metros desde un andamio, lo que le dejó una herida sangrante en la cabeza, sin embargo se cree que la arquitecta quedó atrapada bajo escombros al haber un presunto derrumbe en construcciones de la mencionada casona.

Por otro lado se cree que fue un derrumbe, ya que al lugar de los hechos se presentaron elementos del cuerpo de Bomberos, así como oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública quienes realizaron varias maniobras de rescate, las cuales tardaron aproximadamente 20 minutos.

Se pudo observar que la lesionada fue sacada en una camilla que estaba sujeta con unas sogas por lo que no se descarta que la caída fuera en un hueco.

La caída movilizó a bomberos, paramédicos y policías de la SSP.

Hermetismo por accidente

Hasta el momento no se cuenta con una versión oficial y personal encargado de la construcción pidió a los medios de comunicación no tomar fotografías y se les anunció que no se harían declaraciones con respecto al accidente.

Accidente en la Quinta Montes Molina dejó una lesionada.

Cabe mencionar que la situación la manejaron con total hermetismo ya que la ambulancia donde fue trasladada la lesionada entró por la parte posterior del inmueble.

