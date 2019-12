Aprueban en Yucatán multas de hasta 8 mil pesos a quien haga llamadas falsas al 911

El Congreso de Yucatán finalizó ayer su primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional con la aprobación de diversos dictámenes, pero uno llamó la atención.

Entre las reformas a la Ley de Seguridad Pública, el usuario de una línea telefónica o instrumentos tecnológicos que realice llamadas a los sistemas de emergencia para dar un aviso falto de alerta será sancionado.

El Congreso de Yucatán aprobó sancionar a las personas que realicen bromas o llamadas falsas al 911.

En ese sentido, se dijo que las multas serán de entre 50 y 100 unidades de medida y actualización (Umas), es decir, de cuatro mil 200 a ocho mil 400 pesos o un arresto que variará de entre 24 a 36 horas.

El diputado Luis Borjas Romero mencionó que lo anterior se debe a que las estadísticas oficiales informan que en Yucatán, tan sólo en el 2018, de las más de 850 mil llamadas de emergencia, unas 730 mil no procedieron.

Explicó que no procedieron porque se trataron de bromas, hechos no relacionados con emergencias o bien, llamadas no contestadas o falsas, situación que entorpece el servicio y afecta la respuesta de otros casos.

Otras reformas aprobadas en Yucatán

De igual manera, los legisladores de Yucatán aprobaron por unanimidad las reformas a la Ley de Salud en materia de planificación familiar, ya que dos de cada 10 yucatecas dieron a luz antes de concluir la secundaria.

Las multas que se aplicarán a los bromistas irán desde pagar 8 mil pesos o pasar 36 horas en cárcel.

Por esa razón se apoyará la planificación familiar con la promoción de la salud, la cual permitirá a las personas a tomar decisiones correctas con relación a su salud sexual y reproductiva en Yucatán.

