Apoyan en Mérida la ampliación de horario para venta de alcohol

Recientemente se anunció que en Yucatán, durante los domingos del mes de diciembre, se extenderá el horario de la venta de bebidas alcohólicas hasta las 10 de la noche, por lo que La Verdad Noticias salimos a preguntarle a las personas en Mérida lo que opinan sobre esta medida.

Históricamente Yucatán ha contado con un horario restrictivo para la comercialización de vinos, licores y cervezas. De lunes a sábado, las tiendas de autoservicio, supermercados y aplicaciones únicamente pueden vender de 10 de la mañana a 10 de la noche.

En el caso de los domingos, el horario es mucho menor, por lo que las personas bebedoras deben adquirir sus suministros antes de las 5 de la tarde, pero esto no será así los próximos 4, 11, 18 y 25 de diciembre.

¿Qué opinan sobre la ampliación de la venta de alcohol?

Bebidas alcohólicas

“Me parece buena idea porque el mes es propio para ese tipo de actividades y festejos de la gente. Creo que va a favorecer al esparcimiento de la gente en un mes en el que estamos acostumbrados a reunirnos”, dijo Luis Torres.

“Yo no lo veo mal, es un horario todavía adecuado o decente, tampoco está fuera de los límites, digamos 3 de la mañana, 5 de la mañana, 10 de la noche todavía es una hora prudente”, comentó Cindy Pisté.

“Está bien para esas fechas de diciembre, solo es en diciembre, que tomen lo que tengan que tomar y ya, porque esto solo es para la diversión de las personas, porque en la economía no le veo mucho caso, los que venden ganan y los que compran pierden”, señaló Felipe.

“Yo creo que no deberían extender la venta de alcohol, por eso hay muchos accidentes, incluso en el pueblo donde vivo se vende alcohol hasta las seis de la tarde, así que creo que deberían reducir el horario para que haya menos accidentes”, indicó Margarita.

“Tiene que ver con el motivo de las fechas que se acercan, la gente quiere festejar y ya han sido dos años en donde no se ha podido, viene aguinaldo, vienen otras prestaciones y la gente se siente con la economía suficiente para poder festejar”, mencionó Rogelio Custodio.

También te puede interesar: Extienden el horario de bebidas alcohólicas en diciembre en Yucatán

Mantener la guardia en alto

Venta de alcohol será hasta las 10 de la noche durante los domingos de diciembre de 2022

La mayoría señaló que aunque ya han pasado más de dos años de la pandemia de Covid-19 y la gran mayoría se encuentra vacunado, no hay que bajar la guardia durante estas reuniones y mucho menos hay que combinar el alcohol con el volante, para evitar accidentes de tránsito.

“La recomendación principal es que no se mezcle el alcohol con la gasolina, aunque estamos ansiosos por celebrar hay que tomar con moderación, si vamos a conducir hay que ser responsables para evitar problemas mayores”, manifestó Luis Torres.

“Hay que seguirnos cuidando, siempre seguir usando el cubrebocas aunque no sea obligatorio, pero me imagino que a la hora que uno esté tomando y enfiestados nos olvidamos del cubrebocas, pero hay que tratar que hasta enfiestados se nos acuerde”, comentó Felipe.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando clic aquí

“No es conveniente tener muchas fiestas o estar yendo a eventos masivos, sí se vale que se suelten un poquito las fiestas, pero no es conveniente que todavía hagamos muchas interacciones y vayamos de casa en casa”, agregó Francisco.

“Que se sigan cuidando, que no consuman mucho alcohol, sobre todo si la fiesta no es en tu casa, si tienes que regresarte manejando moto o coche, deben cuidarse más, si toman no manejen o designen a uno para que lleguen con bien”, reiteró Margarita.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram