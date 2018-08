Aplicarán reglamento para conservar casas antiguas de Mérida

El Ayuntamiento de Mérida intensificará la aplicación del reglamento para regularizar la limpieza, sanidad y conservación de los predios ubicados en el Centro Histórico.

Aref Karam Espósitos, director de Desarrollo Urbano, fue quien indicó esta orden para tratar de revertir el problema.

La ley indica que el Ayuntamiento podrá llevar al cabo por cuenta del propietario o del poseedor de un inmueble, las acciones que correspondan a corregirlas, quedando aquellos obligados a liquidar el costo de ellas a la comuna, para asegurar el interés público, la salud y la seguridad de la comunidad.

La comuna comenzará con la aprobación de la delegación del centro, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para realizar los trabajos preventivos en los predios con características de monumentos históricos.

El fin es prevenir posibles afectaciones a los ciudadanos y salvaguardar el patrimonio cultural, urbano y arquitectónico de la zona de Mérida.

Recordó que con la autorización del INAH las acciones iniciaron en predios de inmuebles que presentan un grado latente de peligro, por ejemplo, los de la calle 65, No. 425, entre 46 y 48; calle 69, No. 413, esquina con 44; calle 48, No. 505 esquina con 63; calle 39, No. 501 B, entre 60 y 62; calle 52, No. 548 A esquina 71 y calle 52 No. 556, esquina 71.