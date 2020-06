Apicultores de Yucatán pierden la mitad de sus apiarios con “Cristóbal”

A pesar de que la tormenta “Cristóbal” que se transformó después en depresión tropical tiene varios días que abandonó Yucatán ha dejado una estela de destrucción que ha afectado a agricultores y apicultores en todo el estado.

Ahora son los apicultores del municipio de Sinanché los que confirmaron que también ellos fueron seriamente afectados por las lluvias que dejó la mencionada tormenta en su paso por Yucatán.

Siguen apareciendo más apicultores de Yucatán que han sido afectados por el paso de la tormenta tropical “Cristóbal”.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Uno de los productores de este municipio del noreste del estado, Benigno Ramírez Espinosa, dijo que las precipitaciones dejaron inundaciones que dañaron los apiarios de manera importante.

Señaló que hay una afectación y una pérdida de colmenas, en su caso cuenta con 5 apiarios, lo que representa un total de 120 colmenas siendo en promedio del 50 por ciento prácticamente de afectación y pérdidas.

Un golpe tremendo para su economía

Externó que esto es terrible para ellos porque representa una gran disminución de un recurso que les permitía tener un sustento para sus respectivas familias.

Precisó que al inundarse la zona a causa de la tormenta "Cristóbal", las abejas que quedaron dentro de agua y sobrevivieron, por lo que se tienen que recuperar, aunque hubo colmenas que se hundieron, lo que significa una pérdida importante.

En el caso de Sinanché, señaló que unos 30 apicultores quedaron afectados debido a esta situación, aunque refirió que incluso, las abejas sobrevivientes están en riesgo.

Apicultores del municipio de Sinanché señalaron que las intensas lluvias de “Cristóbal” los ha hecho perder la mitad de sus colmenas.

Te podría interesar: Apicultores de Yucatán pierden sus apiarios por las inundaciones

Dijo que las abejas reinas dejan de poner postura y al no haber alimentación, las abejas adultas van muriendo con el paso de los días, ya que si no ha puesto postura y tenía huevecillos la reina, no va a haber el crecimiento de nuevas abejas, lo que representa una disminución de la capacidad de trabajo de una colmena.

Mencionó que cada productor está intentando recuperarse por sus propios medios de esta afectación, vendiendo la miel que lograron cosechar antes de la llegada de las lluvias, aunque también pugnan por apoyo de las autoridades.