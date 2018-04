Apesta el agua de las casas de un fraccionamiento en Mérida

apesta el agua en ciudad caucel

Vecinos de Ciudad Caucel en Mérida, así como de Gran Santa Fe han denunciado que de los grifos de sus casas sale agua con olor fétido; un trabajador de la Japay dijo que posiblemente la causa de este problema sea que el líquido que se extrae esté contaminado.

En días pasados vecinos del complejo residencial Gran Santa Fe Norte en Mérida se comunicaron con esta casa editorial para dar denunciar que en sus domicilios se presenta un fuerte olor fétido y desagradable en el agua que llega a través de sus tuberías.

“Cuando abrimos la lleva de la regadera, del fregadero, de los lavabos huele muy mal, como a aguas sucias o aguas negras, huele feo y ya lo reporté, pero pues dijeron que venían a tomar una muestra y no se qué tanto, pero al día de hoy no han venido. Esto lo reporte a la Japay”, mencionó una quejosa.

Agua Ciudad Caucel

De igual forma, indicó que en mediante redes sociales de la zona se ha enterado de casos similares que suceden sin que nadie haga nada, así como algunas partes de Ciudad de Caucel en Mérida, según la entrevistada.

“Yo vivo en la privada Flamboyanes, y algunos vecinos me han comentado; y creo que en otra cerrada que se llama Guayacán tienen el mismo problema. Esto tiene un par de semanas. Una vecina me comentó que ya lo había notado pero no siempre, a veces olía mal y otras veces no, pero ahora es constante este mal olor”, explicó.

A pesar de este mal olor, dijo el entrevistado, el agua se ve normal y no pareciera estar sucia, pero su gran preocupación es que este mal olor pueda derivar en enfermedades para su familia.

“Supuestamente la Japay me tomó mis datos, y quedaron de venir a checar, pero nada. Imagínate, cada vez que uno se quiere bañar, o lavar las manos, los dientes, la ropa o los trastes, huele mal. A mí me da mucho asco, es un riesgo para la salud; ahora tengo conjuntivitis y no sé si es por el agua.

Está muy raro. Una vecina me dice que a veces siente un fuerte olor a cloro del agua pero después regresa el mal olor, y eso nos preocupa a todos”, señaló la mujer que omitió indicar su nombre.

POSIBLE CONTAMINACIÓN

Sobre esta situación, un empleado de la Japay mencionó que el olor fétido de las llaves no se debe ser, por lo que dijo que, posiblemente, el agua de los pozos de donde se extrae esté contaminada, o que en el tinaco de los afectados haya caído un animal muerto, pero es poco probable que esto último suceda. Recomendó que se realice una muestra para determinar las causas.