Apatía e ineptitud de nueva modalidad del turismo de Yucatán

En vísperas de la reactivación económica, destinos como Quintana Roo, Baja California Sur y Tamaulipas implementan estrategias para la certificación de sus empresas; deciden no abaratar sus precios y fortalecer la proveeduría local para promover los viajes del turismo doméstico, dejando al descubierto la ineptitud de la Secretaría de Fomento Turístico Michel Fridman Hirsch, así como su desinterés en la nueva modalidad del turismo al anteponer que para ella el escenario es de plena incertidumbre.

“En Yucatán hemos trabajado también en presencia de marca enfática; no en promoción turística”, declaró Fridman en el foro “Turismo en tiempos de Covid-19 y a futuro”, organizado por la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), con sus homólogos de Baja California Sur, Luis Humberto Araiza; Tamaulipas, Fernando Olivera Rocha y Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, en donde se dedicó a leer estadísticas de la Organización Mundial del Turismo resaltando que “en un mismo día lees una noticia alentadora, pero al mismo tiempo aparece otra negativa”.

En su intervención lanzó preguntas que a decir de los prestadores de servicios turísticos ella debería responder:

¿Cuándo van a abrir los destinos?

¿Cuándo va a acabar esta crisis?

¿Es válida la marca Covid Free?

¿Es correcto aplicar promociones tan agresivas?

¿Podrá viajar la gente?

¿Cómo estaremos cuando esto termine?

¿Cómo va a cambiar el turismo?

¿Cuánto tardaremos en reponernos?

¿Qué tanto debemos mostrar nuestros procesos sanitarios?

¿Será rentable aplicar todas innovaciones sanitarias y tecnológicas?

A pregunta expresa, sobre qué campaña existe o va a haber para promover Yucatán, Fridman contestó que “tenemos diversas campañas; hemos estado trabajando desde Sefotur para empezar una reactivación gradual de oferta por oferta, mercado por mercado y las campañas son distintas para cada segmento, pero a decir de los mismos prestadores de servicios no existen.

“Estamos haciendo un planteamiento de reactivación gradual en donde los primeros segmentos y productos que abran sean aquellos que permitan continuar con el objetivo de preservar la salud, en ese sentido hay una campaña para cada segmento y cada mercado”, reiteró.

Durante este evento virtual, la funcionaria hizo un resumen de la información generada en base a encuestas y análisis del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), la cual considera que durante la contingencia, se perderán más de 100 millones de empleos y la llegada de visitantes internacionales podría disminuir entre un 20 y 30 por ciento, en comparación con el tres y cuatro por ciento previstos a principios del 2020.

Destacó que este declive representa una pérdida de entre 300 mil y 450 mil millones de dólares en ingresos por turismo internacional, casi un tercio del billón y medio de dólares generados en el mundo, según la Organización Mundial del Turismo (OMT). A su vez, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) estima que la crisis dejará el cierre de al menos mil 143 hoteles de cadena y la posible desaparición de 450 mil microempresas.

Destacó que la OMT ha declarado que, como aún no se sabe cuándo terminará la pandemia, esta situación se puede prolongar y afectar aún más a la industria, por lo que se plantea la recuperación del sector hasta 2021, tomando como punto de partida los viajes de ocio, especialmente para visitar amistades y familia, que podrían tener una recuperación más rápida por encima de otros rubros.

Te puede interesar: https://laverdadnoticias.com/yucatan/Mauricio-Vila-Dosal-encabeza-un-gobierno-sin-etica-y-con-politicas-del-terror-Echazarreta-20200510-0124.html

Actualmente, los destinos están en búsqueda de un equilibrio entre la preservación de la salud y la reactivación económica; sin embargo, con el confinamiento, éstas se contraponen y una impide el cumplimiento del otro. En medio de estos dos objetivos, está el bienestar de las personas; si no hay salud, no hay bienestar, pero si no hay economía, tampoco, sostuvo.

“No hay un entorno de bienestar social, de seguridad, de tranquilidad y de prosperidad, y en ese sentido, en la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán, hemos hecho un trabajo de contención de crisis”.

Mira las noticias de Yucatán dando click aquí

Para Michel Fridman el panorama plantea cuatro retos:

La preservación de la salud; preservación de la oferta y cadena productiva; la reconstrucción y reactivación oportuna del destino, y finalmente la recuperación de la economía turística.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana

A diferencia de sus homólogos dijo que en próximos días se lanzará el Programa de Buenas Prácticas Sanitarias, pero en su intervención en otro webinar con el secretario de turismo federal, Miguel Torruco dijo que en Yucatán ya se están certificando las empresas.