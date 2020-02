Aparecen sospechosos dulces en calles de Mérida; vecinos temen que tengan veneno

Un hombre denuncia a través de sus redes sociales que se encontró con sospechoso dulces tirados en calles de Mérida; alerta por posible veneno a mascotas que podría afectar a los niños.

Los extraños dulces fueron vistos alrededor de las 10 de la mañana del sábado 1 de febrero, en la calle 104 con 57 A del fraccionamiento ‘Las Américas’, cuando un hombre se dirigía a una veterinaria junto a su mascota.

Cabe mencionar que en las cuatro esquinas de esa calle se podían ver estos dulces sospechoso.

El vecino de este fraccionamiento reporta que en las cuatro esquinas se podía ver un papel blanco con un pastelito de chocolate y unas gomitas, mismas que manifiesta han sido reportadas por otros vecinos del mismo fraccionamiento.

El hombre realizó un video a modo de alerta ya que últimamente se han reportado aumento en los envenenamientos de mascotas y se cree que podría ser una forma de envenenar perros y gatos callejeros.

Cabe mencionar que el hombre dice que su mascota no le toma tanta importancia, sin embargo al ser dulces, podrían llamar la atención de algún menor y podría desencadenar alguna tragedia.

‘Si es un poco preocupante, mantengan a sus niños atentos, hay que instruirlos a que no agarren cosas en la calle’, dice el quejoso.

El joven dijo a través del video que si alguien podría apoyarlo para recoger los dulces ya que el se encontraba con su mascota y no tenía como levantar los dulces.

‘Ojala que eso no pase a mayores, que podamos encontrar a quien lo está poniendo y preguntarle porque lo hace, no?, nose si es un método de control o a alguien le gusta regalar felicidad, pero la verdad no parece nada bueno’, dice.