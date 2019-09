Aparecen cucarachas y pelos en famosas hamburguesas de Mérida, señalan clientes

Los casos de insalubridad en restaurantes que han cobrado importancia en los últimos meses siguen saliendo a la luz gracias a las denuncias que los comensales realizan a través de redes sociales de Mérida.

Luego de que se diera a conocer que un restaurante que vende diferentes tipos de snacks, los cuales están hechos, supuestamente, con pocas medidas de higiene, ha salido a la luz otro caso de posible insalubridad.

Un usuario denunció que su hamburguesa llegó con una cucaracha incluida.

A través de una publicación que fue hecha el lunes pasado, pero que apenas se está viralizando este fin de semana, un hombre, de nombre Alexandro C., informó que descubrió una cucaracha en su hamburguesa.

Supuestamente, el cliente compró una hamburguesa en uno de los negocios más exitosos de los últimos años, cuya sucursal se encuentra en Chuburná, pero al recibir su pedido, éste llegó supuestamente con una cucaracha.

Otro usuario comentó que una vez su pedido llegó con un pelo, lo que le causó asco.

Este no sería el primer caso donde está involucrado el negocio de hamburguesas que hace unos años estuvo en un pleito legal por el nombre de la marca, ya que otro cliente también se quejó por falta de higiene.

“En el que está (la sucursal) que está cerca de las gasolineras gemelas de Lindavista me trajo de regalo un cabello hiper largo en la carne”, comentó un hombre de nombre Armando Humberto en la publicación del primer quejoso.

Este es el segundo caso de insalubridad en un comercio de Mérida en esta semana.

Otra mujer, de nombre Leticia, informó que en la sucursal de Las Américas, luego de comer una de sus famosas hamburguesas, tuvo problemas estomacales posteriormente tanto ella como su marido.

“Nos hizo daño las hamburguesas. Deposiciones y vómitos. No sé si era la carne o la higiene, pero de que no regresamos no regresamos jamás”, mencionó.