Aparece payaso detenido en Progreso por presunto intento de secuestro

El payaso que fue detenido en Progreso luego de ser señalado por dos mujeres como un presunto ‘robachicos’ dio la cara y su versión de los hechos.

Luego de que el joven Jesús V. fue detenido, su mamá, la señora Diana Varguez Can lo reportaron como desaparecido, ya que aseguraron que no tenían información sobre él y no contaba con teléfono móvil.

Tras varias horas de incertidumbre, el joven de 21 años llegó a su vivienda ubicada en el fraccionamiento Villas Oriente, en el municipio de Kanasín, donde habló con un medio de comunicación.

Este joven, quien da vida a ‘coquito’ manifestó que se encontraba triste y molesto por la situación.

De acuerdo con su versión de Jesús, todo se trató de un mal entendido ya que él sólo saludo y no se acercó a la vivienda como manifestaron las quejosas.

Cuando llegaron los oficiales, Jesús decidió mantenerse callado para no pelear y fue entonces que se llevó a cabo su detención, sin saber todo lo que las mujeres habían dicho.

El joven manifestó que acostumbra acudir al puerto de Progreso para ganarse el sustento diario y ya se estaba dirigiendo a tomar su camión cuando ocurrió el malentendido.

De su detención manifestó que fue llevado a la cárcel municipal y después lo trasladaron 24 horas a la Fiscalía General del Estado, sin embargo como no se presentó denuncia, fue puesto en libertad.

Acusan a payaso de secuestro

El joven fue señalado por dos amas de casa.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, dos mujeres señalaron al joven por presuntamente intentar secuestrar a dos menores de 4 y 2 años de edad.

Ante esta situación, el payaso manifestó que le gustaría llevarle dos regalitos a los menores debido al susto que pasaron y añadió que buscará aclarar el malentendido con las quejosas.

