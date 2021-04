Aparece bebé reportado como extraviado en Mérida y una joven desaparecida

Como informamos en La Verdad Noticias, autoridades de Yucatán emitieron una alerta amber en busca de un bebé de 10 meses de edad, cuyo nombre corresponde a las iniciales D.E.P.B., el cual fue reportado como extraviado.

Tras las investigaciones pertinentes, agentes investigadores localizaron al menor en casa de su abuela materna, la cual tiene la guardia y custodia del menor, de acuerdo a una sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Oralidad Familiar.

El bebé fue localizado con su abuela materna.

Como bien informamos en otras noticias de Yucatán, la madre del menor acusó a su ex pareja sentimental de sustraer al menor, sin embargo las autoridades aseguran que no fue víctima de algún delito, pese a que la madre del menor evidenció amenazas por parte de la ex pareja sentimental a la joven.

Cabe señalar que de acuerdo a la versión de las autoridades, se emitió una alerta amber en busca del bebé debido a una denuncia emitida por su padre.

Se emitió una alerta amber tras la presunta denuncia del padre del menor.

Joven reportada como desaparecida se fue de fiesta

Por otro lado una joven, identificada como L.H.D.P., de 21 años de edad, originaria de la comunidad de Kimbilá, en el municipio de Izamal fue localizada por policías y fiscales investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al momento de su localización, la joven declaró a las autoridades que salió de su casa rumbo a su trabajo en un fraccionamiento de la carretera Mérida-Progreso, sin embargo en el trayecto, se encontró con unas amigas y se fue a una fiesta, sin avisar debido a que su teléfono celular se quedó sin carga.

La joven se fue de fiesta y no avisó a su familia.

La joven decidió pasar la noche con sus amigas, sin dar aviso a su familia, razón por la cual fue reportada como desaparecida.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Comienzan las campañas hacia las elecciones 2021 en México. Síguenos en Twitter y mantente informado.