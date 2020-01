Aparatoso accidente en el periférico de Mérida; vuelca camión recolector de basura

Aparatoso accidente se registró esta mañana en el periférico de Mérida, donde un camión recolector de basura de la empresa Pamplona volcó, informaron autoridades locales, quienes dijeron que hubo cuatro heridos.

Sobre los lesionados, se averiguó que son Pablo Yam, chofer del camión, además de Leonardo Martín y Álvaro Puc, quienes iban en la cabina de la pesada unidad, mientras que atrás iba el cuarto hombre lesionado.

El camión recolector de basura volcó en el periférico de Mérida con cuatro personas a bordo.

Respecto al percance, se informó que se desprendió la “flecha” del camión, la cual se clavó al pavimento y catapultó al camión, el cual volcó poco antes de las 08:30 horas en el kilómetro 37 del anillo periférico.

Gracias a que las personas que iban dentro de la unidad llevaban cinturón de seguridad, sólo resultaron con lesiones leves como raspones, pero el que iba atrás resultó con una posible fisura en las costillas.

Debido al accidente, llegaron policías y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes atendieron a los lesionados y los colocaron en lugares seguros para que los auxiliaran los paramédicos estatales.

Debido a las políticas de la empresa, los lesionados no fueron trasladados a un hospital público como normalmente se suele hacer, si no a una clínica particular donde iban a ser atendidos de manera privada.

El camión recolector de basura volcó y provocó mucho tráfico en el periférico de Mérida.

Periférico de Mérida, escenario de muchos accidentes

Ante este percance, automovilistas que pasaban por la zona se vieron afectados, ya que la volcadura del camión provocó que se genere tránsito en el periférico, por lo que muchas personas llegaron tarde a su destino.

Asimismo, muchos criticaron las pésimas condiciones en las que se encuentran algunos camiones recolectores de basura, ya que algunos llevan años prestando servicio y por ello se encuentran en condiciones lamentables.

