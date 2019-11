Antología Rock Banda realiza concierto a beneficio de los scouts de Yucatán

En entrevista con La Verdad, el productor Carlos Vivas Robertos comentó que este evento con Antología Rock Band se realiza dentro del programa “Panorama Escénico” de la Sedeculta y por ello decidieron implementar que una buena parte de los recursos que se obtengan de lo recaudado en taquilla vaya destinado a

Señaló que el concierto estará dividido en dos partes, en la primera titulada “Amor y Desamor” se interpretarán los siguientes temas: “Amar y Querer” de José José, “Déjenme si estoy llorando” de Los Ángeles Negros, “Tómame o Déjame” de Mocedades, “Llama por favor” de Alejandra Guzmán, “Me cuesta tanto olvidarte” de Mecano, “Amiga” de Miguel Bosé, “Esclavo y amo” de Los Pasteles Verdes, “Mary es mi amor” de Leo Dan, “Cómo te va mi amor” de Pandora, “Simplemente amigos” de Ana Gabriel, “Triángulo” de Los Babys y “Un gato en la oscuridad” de Roberto Carlos.

En la segunda parte, titulada “Amar con R de Rock” se interpretarán: “Somos novios” de Armando Manzanero, “Te juro que te amo” de Los Terrícolas, “Un nuevo amor” de María del Sol, “La ocasión para amarnos” de Daniela Romo, “Ella” de Oswaldo Bazil y Domingo Casanova, “Hipocresía” de Los Pasteles Verdes y como Bonus Track “Volveré” de Diego Verdaguer.

Antología Rock Band está integrada por Iván Montiel en guitarra, José Luis Cen en voz y guitarra, Héctor Hernández Viga en el bajo, Pedro Echeverría en batería y voz, Maria Fernanda Fraydé Escalante en la voz y Carlos Gutiérrez en los teclados.

Carlos Vivas comentó que es importante apoyar a la Provincia Yucatán de la Asociación Scout de México porque esta es una Asociación Civil que no recibe apoyos de ninguna dependencia oficial, debiendo trabajar con recursos propios de las cuotas anuales que pagan los scouts, de las cuales una parte se va para la oficina nacional y otra se queda en la provincia para pagar la renta de local, empleados y servicios, así como para la Villa scout en la comisaría de San Ignacio, que también se usa para cursos y actividades de otras asociaciones. “Por ello se deben hacer actividades para que junten dinero, no debemos olvidar que los Scouts ofrecen diversos servicios a la sociedad, apoyando siempre y cuando no esté ligada la actividad en ninguna cuestión política, trabajando en casi cualquier cosa que tenga un impacto en la sociedad, incluyendo desastres naturales como los huracanes, administran albergues”, comentó.

Finalizó invitando al público en general a asistir a este evento ya que además de los antes mencionado, los scouts trabajan mucho en la cuestión formativa, resaltando que lo importante de la solidaridad, el cuidado del medio ambiente, la honradez, el trabajo en equipo, la creatividad, así como resolver problemas. “De hecho mucha gente no sabe que los scouts tienen un programa educativo no formal, la educación en valores generación de competencia los scouts lo hacen hace 100 años, y debo resaltar que esta asociación es la única reconocida por el movimiento scout internacional.”

Ricardo D. Pat