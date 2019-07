Antiguas locomotoras de Yucatán transportan a turistas en Disney World

Yucatán es un estado lleno de historias que traspasan fronteras, y una muestra de ello es que en Disney World hay cuatro antiguas locomotoras que entretienen a los turistas de este emblemático parque, pero que en su momento transportaron a miles de yucatecos.

Una de esas locomotoras, la UdeY No. 260, fue construida por la compañía Baldwin en 1928 y en la actualidad entretiene a los visitantes de Disney World, en Orlando, Florida, bajo el nombre de “Lilly Belle”, en honor a la esposa de Walt Disney.

La locomotora UdeY No. 260, llamado "Lille Belle", fue construida en 1928.

Lo anterior fue revelado por Eduardo M. Paredes a través de un blog personal, en el que afirmó que las locomotoras yucatecas que están en Disney World son cuatro: “Walter E. Disney”, una UdeY No. 274; “Lilly Belle”, una UdeY No. 260; “Roger E. Broggie”, una UdeY No. 275 y por último la “Roy O. Disney”, una UdeY No. 251.

La UdeY No. 260 restaurada y en su nueva casa, Disney World de Orlando, Florida.

¿Cómo llegaron las locomotoras tan lejos?

De acuerdo con Eduardo Paredes, cuando era niño, en su mente existen aún algunas imágenes de una máquina de vapor pequeña, que estaba estacionada al final de los andenes en la estación central de ferrocarriles de Mérida.

Muy cerca de allá vivía con su abuela, específicamente en la calle 48, y años más tarde, le preguntó a uno de sus tíos qué había pasado con esa locomotora tan peculiar, y este le contestó que unos “gringos” la habían adquirido para restaurar porque ya no estaba en uso.

Sólo una locomotora de este tipo se quedó en Yucatán, la No. 270.

Tiempo después escuchó rumores de que sería una de las atracciones de uno de los parques más famosos del mundo, Disney World y en una ocasión, en una excursión turística en Florida, Estados Unidos, pudo ver con sus propios ojos cómo aquella máquina de su infancia volvía a funcionar como en sus mejores tiempos.

Pese a que la mayoría de estas máquinas fueron adquiridas por extranjeros, sólo una locomotora de Ferrocarriles Unidos de Yucatán (UdeY) sobrevió, la No.270, que se encuentra en el Museo del Ferrocarril, construida en 1903 en Estados Unidos.

