Anticipan cuarta ola del Covid-19 en la Península de Yucatán

El médico investigador, Jesús Abraham Simón, habla del aumento de casos de Covid-19 en la Península Yucatán y estima que podría tratarse del inicio de la cuarta ola.

El director del Instituto Köhler and Misltein manifestó que ‘por su rápida dispersión es posible que se trate de la variante Ómicron (B.1.1.529)’.

Como bien informamos en La Verdad Noticias, en los últimos días en Yucatán, Campeche y Quintana Roo se ha visto un notable aumento en el número de contagios por Covid-19, lo que hace pensar al investigador que ‘estamos en el comienzo de una inevitable cuarta ola’.

Gobernador de Yucatán anticipó una nueva ola de Covid-19 en Yucatán

El especialista emitió recomendaciones a seguir.

Si bien a finales de noviembre de 2021, Yucatán ya se encontraba en semáforo verde por el bajo número de casos de Covid-19 en el estado, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal anticipó que existía el riesgo de una nueva ola de contagios.

El mandatario estatal reveló que más de 216 mil personas en Yucatán no se habían vacunado o no habían completado el esquema de vacunación por lo que hizo un llamado a la sociedad para acudir a vacunarse en caso de no haberlo hecho.

Se ha visto una buena respuesta desde que se instalaron los módulos permanentes de vacunación y desde que se comenzó a aplicar la vacuna a jóvenes menores a 18 años, sin embargo la llegada de la variante ómicron a México, surge una nueva amenaza de un repunte de casos de Covid-19.

Si bien, las autoridades de salud de Yucatán no han confirmado la presencia de la nueva variante en el estado, en Campeche y Quintana Roo se ha visto un notable aumento del número de contagios en los últimos días.

En Yucatán ya se empieza a notar un aumento de casos de Covid-19.

En Yucatán se han mantenido las cifras estables sin embargo en el último parte médico, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) informó que se registraron un aumento en el número de contagios, reportando 52 casos de Covid-19, 37 más que un día anterior y de igual forma se reportó un aumento en el número de pacientes hospitalizados.

Cabe mencionar que varios especialistas han manifestado que es inminente la llegada de la variante ómicron a Yucatán, así como el aumento del número de contagios, por lo que recomiendan a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias como son el uso del cubrebocas, uso de gel antibacterial y la sana distancia.

