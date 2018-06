Antes era “viene, viene, en Chedraui, hoy pide caridad en las calles

El cierre de una conocida tienda de autoservicio en Paseo de Montejo, hace un año y un mes, ocasionó que una persona de tercera edad recurra a pedir caridad.

Don José, de 73 años de edad, era “viene, viene” en la tienda de Chedraui y al cerrar ésta, hoy tiene que pedir caridad en las calles.

Don José recordó que cuando llegó a trabajar al estacionamiento, luego de una larga ausencia por una cirugía que le practicaron, se enteró que la tienda fue cerrada.

José Osvaldo Mena Chan, originario de Sacapuc, mencionó que antes de morir su esposa ocho años atrás, le dijo a sus dos hijos de ambos que no lo abandonen, pero ese mismo tiempo tiene que lo abandonaron.

Sus hijos se llaman , Miguel y Gabriel. Su difunta esposa se llamó Irma Matu.

Sus hijos estudiaron y uno es contratista albañil y el otro es mecánico, pero no viven en Cozumel y el otro en Villahermosa, “no me hablan y ni me mandan nada”, dijo

Yo no vivo aquí, venir hago, el pasaje de ida y venida cuesta 28 pesos.

Don José dijo “pido caridad y si me alcanza porque soy sólo yo y con lo que sacó tengo para mí frijol de 3 días, en las mañanas vengo a pedir caridad en las noches me regreso o hasta que me alcance para comer; era deshierbador jardinero y después entre de viene viene”.

Tengo 73 años de edad. Allá en Sacapuc tengo casa por eso no me quedo aquí, pertenece al municipio de Motul, es una comisaría

Ni modos, desde que me operaron ninguno de mis hijos me llamó. No conozco a mis nietos.

Ya tengo los papeles de la casa de Sacapuc, ya no es ejidal, pero no tengo a quien dejársela.

La otra vez le hablé a mis hijos a altas horas de la noche en su casa, molesto él me suplicó que no lo vuelva a ver, ni a llamar de noche, ni de día. No sé porque están molestos conmigo, si yo nunca hice nada malo

Recordó que antes que falleciera su esposa ésta les dijo que no se olviden de él, pero no se no fue así ellos dijeron que se van y que nunca regresarán.

“Mi esposa falleció de la vesícula, la presión y también era diabética, se le juntaron las tres cosas, fue hace 8 años”.

25 años dure con ella y cumpliendo nuestro aniversario se le presentó la enfermedad.

Tengo seguro popular, pero no todo paga, me costó 12 mil la operación, pero sólo para que 6 mil pesos que junté con el dinero que gané en ese tiempo como acomodador de carros.

Antes de que cierren la tienda me operaron tenía juntado unos centavos pero no pensaba que me ataque el dolor

Ese día me sentí mal me vino a buscar la Cruz Roja me llevaron hasta el pueblo y me regresaron al O’Horán para operarme

Una señora que vive al lado de mi casa mi ingresó, ella afirmó y me dieron el alta.

Y como no tengo familiares también esta señora me ayudó a limpiarme la herida.