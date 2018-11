Animaya rechaza afectación en la piel de niños

Personal del Zoológico Animaya rechaza que niños hayan presentado enfermedades de la piel por contaminación de diversos animales como se viralizó en redes sociales.

Precisaron que para que pudiera darse esa situación los animales tendrían que estar enfermos (lo que no están) porque constantemente son atendidos por veterinarios.

En el caso de otra situación tendría que ocurrir que los niños puedan abrazar por un tiempo considerable a la cebra y a otros animales, lo que no es posible.

Por su parte, la Dirección de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Mérida descartó sobre un supuesto contagio de escabiosis (sarna) de una menor en el Parque Zoológico Bicentenario Animaya.

Aclaró que esta afección no es posible ya que los animales que alberga el zoológico no son portadores ni transmisores de ese padecimiento, como sí lo hacen perros o gatos callejeros o domésticos con malas condiciones de higiene.



Especialistas de Animaya explicaron que la mayoría de los animales “sueltos” (que de acuerdo con información publicada en internet serían los portadores de este ácaro) son aves y que por lo tanto no transmiten este ectoparásito (Sarcoptes scabiei).

Las medidas de bioseguridad que se manejan en el zoológico es la colocación de tapetes sanitarios, la desinfección de remolques y zonas de convivencia humana; además que una de las recomendaciones durante el recorrido es precisamente no tocar a los animales y no por ser vectores de alguna enfermedad sino para evitar que precisamente el público pueda infectarlos con algún patógeno proveniente de mascotas o animales de granja.



El Parque Bicentenario Animaya cuenta con un esquema de medicina preventiva para los animales del zoológico, por lo que están sanos, libres de ectoparásitos y sin evidencias de zonas con lesiones en la piel, como pudiera presentarse en perros y gatos que no reciben adecuadas medidas de higiene, lo que sí podría transmitir enfermedades.



La escabiosis o sarna, es una infestación por el ácaro Sarcoptes scabiei var Hominis, relativamente se contagia por contacto directo de piel con piel y, a veces, a través de fómites (sábanas, toallas y ropas). En algunos casos se puede adquirir por contacto con animales infestados, sobre todo perros (S. scabiei var. canis).

Existen dos formas clínicas, la típica y la llamada sarna noruega, con lesiones hiperqueratósicas generalizadas y con un gran potencial para provocar brotes en situaciones de hacinamiento.