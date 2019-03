Animales sufren de pésimas condiciones por calor en Mérida

Usuarios de redes sociales denuncian la falta de atención de los animales del Animaya pues no tienen sombra y mucho menos las condiciones para estar bien en esta temporada de calor.

A través del grupo de Facebook Mérida Al Momento la denuncia se hizo publica para que todos vieran que los animales de Animaya sufren por calor y descuido del parque.

"Los animales no tienen prácticamente nada de sombra, y la poca que tienen son láminas. ESTO NO ES VIDA, esto es CRUELDAD, con temperaturas de casi 40°C y NO TIENEN ACCESO NI AL LAGO, están buscando hasta la sombra más pequeña para resguardarse", menciona la publicación.