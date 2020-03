Andrea, la joven golpeada por su novio karateca en Mérida, cuenta la pesadilla que vivió

Andrea, la joven golpeada por su novio kareteca en Mérida, cuenta la pesadilla que vivió

Andrea, la joven que fue golpeada por su ex novio kareteca en una colonia del norte de la ciudad de Mérida, contó la pesadilla que vivió el 7 de noviembre de 2018, cuando Christian C. la agredió de forma salvaje y brutal.

“Estaba despertando, sólo vi a mi ex novio, Christián, concentrado en la computadora y en mi celular y en su celular. Fue directo a la agresión, me empezó a golpear con sus puños, a dar patadas; me jaló el cabello”, comentó.

Andrea fue brutalmente golpeada por su novio karateca al norte de Mérida.

Andrea también recuerda que su cabeza terminó en el piso y con un cable le empezó a dar latigazos, pero no contento con la violencia que ejercía sobre su entonces novia, Christián agarró un madero y le empezó a pegar.

Por más de una hora, Andrea fue golpeada en un predio de la colonia Benito Juárez, al norte de Mérida, por su entonces pareja Christian C., un hombre que por muchos años había practicado diferentes artes marciales.

“Se fue al baño y yo alcancé a correr, no sé cómo, con la adrenalina pude escapar de esa casa y justamente cuando salía de la casa pasó una patrulla en ese momento”, recordó la joven golpeada en Mérida.

Tras la detención de su agresor, Andrea, que en ese entonces tenía 20 años, fue trasladada a un hospital de Mérida en una ambulancia donde se desmayó, para luego despertar en una clínica, donde permaneció dos semanas.

“No me podía parar. Los moretones seguían y tengo algunos todavía en mi cuerpo. Me acuerdo que tenía en la espalda una forma de su zapato, pero en forma de moretón”, expresó Andrea para Televisa News.

Debido a que Christian puede recuperar su libertad, organizaciones y colectivos feministas de Yucatán han pedido a las autoridades seriedad en el caso, sobre todo para que el violento hombre no recupere su libertad.

Mujeres golpeadas en Mérida

En otras noticias de Mérida relacionadas con el tema, un caso similar al de Andrea sucedió hace no mucho tiempo, donde un hombre también golpeó violentamente a su pareja sentimental tras una fiesta.

Agrupaciones piden a jueces justicia para Andrea, golpeada brutalmente en Mérida.

De acuerdo con lo que se sabe, el joven está prófugo, debido a las agresiones que cometió contra la mujer, quien al igual que Andrea, terminó en un hospital de Mérida por las agresiones que sufrió; de hecho, es buscado por redes.