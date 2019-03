Anciano cae en un pozo por tomar mucho alcohol

Un anciano, el señor A. Pedro P. C., ex comisario del municipio de Hunucmá sufrió tremendo accidente al caer a un pozo que se ubica en el patio de su casa, situado en la calle 47 entre 34 y 36 de esta ciudad pero por fortuna salió ileso.

Elementos de la Policía Municipal, quienes fueron los primeros en acudir al auxilio, lo mismo que el oficial, Miguel Ángel Escalante Basto, dijo que se salvó el veterano, quien incluso pudo morir ahogado ante el soberbio porrazo, pero la libró.

De acuerdo con las autoridades el hueco tiene una profundidad de cuatro metros, y que el agua alcanza un nivel de cerca de un metro.

El señor Puc Canul de 73 años fue rescatado por Escalante Basto quien descendió agarrado de las paredes del pozo.

Para asegurarse, ató una cuerda a la altura del pecho y el valiente agente, con apoyo de sus demás colegas, sacó al septuagenario que traía unas chelas encima.

“Solo sentí que me resbale y ya no sé qué me pasó” expresó el ya refrescado Pedro, cuando lo trasladaba un uniformado y un paramédico de la ambulancia YUC-013 de la Cruz Roja Mexicana, para su valoración.

Al lugar de los hechos arribó el carro pipa 781 del H. Cuerpo de Bomberos igual pasó por el sitio el vehículo de Rescate de la SSP.