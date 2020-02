Amparo Ochoa, la talentosa artista con una entereza inquebrantable

Amparo Ochoa nació el 29 de septiembre de 1946 en Culiacán, Sinaloa. A principios de 1969 se mudó a la Ciudad de México donde se refugió en las peñas, donde cantaba lo que quería, aunque no ganaban lo justo. Participó en las cooperativas artísticas donde conoció a Salvador “El Negro” Ojeda y su familia de Tlacotalpan, de hecho fue su alumna de guitarra, también compartió escenario con Los Folkloristas, hasta grabar su primer disco en 1971.

“El Negro” la conectó con Radio Educación y la televisión nacional. Ella pudo ser exitosa económicamente si se hubiera plegado a los mandatos de la televisión comercial, pero siempre estuvo del lado de los pobres, privilegiando espacios en el arte que casi nunca resultaron económicamente.

Amparo siempre estuvo ligada al llamado “canto nuevo”, independiente, con Gabino Palomares, Los Folkloristas y cantantes como Enrique Ballesté (Eso de Jugar a la Vida), o compositores vernáculos de los años setenta, se consideraba parte de todo ese movimiento.

Amparo Ochoa formó parte del movimiento Nueva Canción de América Latina con sus temas de protesta.

Tras las peñas, Amparo comenzó a difundir su canto fuera de México, donde su reconocimiento fue mayor, hizo suya “La Maldición de Malinche” de Gabino Palomares, con quien siempre compartió ideas y escenarios, llegando a presentarse ambos en el teatro José Peón Contreras de Mérida, Yucatán a finales de los ochentas. Esa canción la interpretaba en iracunda defensa indígena y nacionalista, “Jugar a la vida”, de Enrique Ballesté, era más que obligatoria en sus presentaciones. Además, de las poquísimas intérpretes del llamado “canto nuevo” que grabó una canción del tamaulipeco Rockdrigo González, El Profeta del Nopal muerto en los sismos de 1985: El Huapanguero.

Eugenia León resalta la importancia de Amparo Ochoa: “El estilo de Amparo es único, creo que desde Lucha Reyes la canción mexicana no tuvo una bravura tan especial. La conocí en los setenta, cuando cantaba con el grupo Víctor Jara, con su cabello largo, chinito Se convirtió en mi pequeña hermana mayor. Ya luego, con el Sanampay, pude vencer mi terror escénico al compartir el escenario con ella. Su seguridad me dio mucho ánimo en mi carrera”.

Entre las canciones que le dieron mayor popularidad se encuentran “Yo pienso mi pueblo”, “La chilindrina”, “El barzón”, “Tierra húmeda”, “Canciones de la revolución mexicana” y “Para un despertar un negrito”, del poeta cubano Nicolás Guillén.

En 1993, la cantante sinaloense libró su lucha personal contra un cáncer en el estómago como paciente de un centro de rehabilitación naturista ubicado en la hacienda Ticimul, Yucatán, mientras que en la ciudad de México, varios artistas amigos comenzaron una magna recolecta para ella, convocada por el intérprete veracruzano Salvador “El Negro” Ojeda.

El 24 de octubre del 2019, con el fin de celebrar el 25 aniversario luctuoso de la cantante, su hija María Inés convocó a múltiples artistas a reunirse en el teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México. En este evento participaron Óscar Chávez, Gabino Palomares, Guillermo Velázquez, Los Leones de la Sierra Xichú, Caña Dulce Caña Brava y Gorrión Serrano, entre otros.

El 14 de diciembre de 1993 Amparo Ochoa regresó a su Culiacán, donde El Jilguero Sinaloense dejó de existir.

“No podía creerlo Pienso que nos pasa a todos, me decía: '¿quién? ¿Yo cáncer?, y yo, ¿por qué?’ Si yo no fumo, no tomo y cuido mucho mi alimentación’ Pero, como me dijo el gastroenterólogo en México: ‘su vida es de mucho estrés, me imagino que no come a sus horas’ Y es cierto, se descuida uno mucho, tienes un ensayo porque tienes prueba de sonido y te olvidas de ti. Ya estás desayunándote a las tantas de la mañana porque te levantaste tarde y luego comes hasta las seis de la tarde Luego cenas otra vez y ya que terminaste el show hasta la una de la mañana, y así me la he pasado casi toda mi vida. Y las giras, de arriba para abajo, y bueno, ni modo, uno no lo piensa hasta que se encuentra en esta situación”, dijo Amparo en una entrevista concedida en 1993 a Proceso.

El 7 de febrero de 1994, Amparo Ochoa murió como vivió: batallando en amoroso y tenaz peregrinar para la diaria subsistencia, ante la mezquindad e incomprensión en su amada tierra mexicana y abatida por sorpresivo cáncer en el estómago, mismo que le fuera detectado cuando iba a la Semana Cultural Zacatecas, en marzo de 1993.

Ricardo D. Pat