Amigos y familiares recuerdan a joven policía que murió en Mérida

Una joven mujer policía de Yucatán murió de manera repentina y sus compañeros se despiden de ella con emotivo mensaje en redes sociales.

Se trata de Genny Lisabel Pérez Espinola, quien era agente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quien estaba asignada a la Policía Estatal de Investigación.

Esta mujer fue reconocida hace unos días por su invaluable labor al servicio de la SSP.

SSP emitió sus condolencias a la familia y a sus compañeros.

Si bien se dice que murió de manera repentina, su hermano Isaac P. manifestó en redes sociales que fue ingresada bien al hospital Juárez y no querían informarle que había perdido la vida, hasta que pidió informes a la fuerza en la subdirección.

Compañeros se despiden de joven policía

Hace unos días fue reconocida por su labor en la SSP.

A través de redes sociales sus compañeros le dedicaron unas palabras en memoria de esta joven mujer, a quien describieron como ‘una gran compañera y para muchos una hermana’, sincera, solidaria en las buenas y las malas.

En su mensaje de despedida manifiestan su ‘inquebrantable fe en Dios’.

‘A pesar de todas las pruebas que está vida te puso. Hoy nos dejas una pena muy grande. Dios te habló y tú acudiste a su llamado, siempre hablabas de ese momento en que te reencontrarías con tu mami, tu bebé y todos esos seres que extrañabas, decías que ese día en el cielo los llenarías de abrazos, besos y harías una fiesta con ellos. Hoy ese día llegó y aunque nos rompes el corazón a tu familia, compañeros y amigos, estamos seguros que tu alma es feliz. Siempre te recordaremos Genny’.

Su hermano también le dedicó unas palabras en redes sociales.

Fueron las palabras que conmocionaron a las redes sociales tras la partida de esta joven mujer.

Cabe mencionar que la SSP compartió sus condolencias a compañeros y familiares por este lamentable deceso.

Por su parte, su hermano, le dedicó una emotivo mensaje en redes sociales:

‘Quería ver a mamá y a papá, saludamelos desde ahí arriba, nosotros estaremos bien, no te preocupes que los chavos van a terminar sus estudios y te prometo que un día todos estemos con mamá y papá y abuelos, te envidio porque ahora puedes estar con tío Davdi y con mamá Cecilia y papá, estoy con el corazón destrozado pero se que Dios tomó esta decisión, quisiera que fuera mentira aun no puedo creerla, celebra con mamá y papá gordita te extrañaremos, pero la paz de que te veremos de nuevo me consuela, te amo hermanita y fue un privilegio ser tu hermanito, extrañaré las locuras de navidad’ (SIC).

Cabe mencionar que luego de darse a conocer la muerte de esta joven policía, las redes sociales se llenaroon de mensajes de condolencias para amigos y familiares.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!