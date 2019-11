"Amigo" de un alcalde Yucatán atropella a una abuelita y se niega a pagar los daños

Un allegado al alcalde de Izamal se ha negado a pagar todo el daño que le ha ocasionado a doña Manuela Yamá, de 69 años de edad, a quien atropelló el pasado 30 de octubre mientras manejaba ebrio su motocicleta.

Es de recordar que la abuelita fue atropellada en calles de este municipio cuando manejaba su triciclo con las plantas que sale a vender para ganarse el sustento; el autor del imprudente accidente fue Juan Antonio Dzib.

Piden justicia para la señora y el imprudente se haga responsable de los daños.

Debido al accidente, doña Manuela sufrió varias lesiones, la más grave de todas una fractura en uno de sus brazos. “No sé cómo me golpeó, porque hasta mi ropa se rompió por la espalda”, recordó la sexageneria.

De igual manera, previo a terminar con los trámites de la operación para su brazo fracturado, la mujer dijo que el hombre estaba “escapando” de sus hijas, quienes querían quitarle la moto porque estaba alcoholizado.

La mujer iba a ser operada en el Hospital O'Horán de Mérida.

“Ese día fueron mis hijos a denunciar al Ministerio Público de Izamal. Yo no fui porque me llevaron a curarme”, mencionó la señora quien indicó que la demanda no procedió porque no se presentó a declarar sobre el percance.

Sin embargo, hasta la fecha no le han pagado y doña Manuela teme que el caso quede impune, debido a que Juan Antonio Dzib es allegado del alcalde de Izamal y ella es una persona humilde y de escasos recursos.

El "amigo" del alcalde estaba ebrio cuando embistió a Doña Manuela.

Por esta situación, pidió que el causante del accidente le pague por las lesiones que sufrió, ya que han sido varias vueltas al Hospital O’Horán, viajes que ella ha costeado porque el municipio le negó el servicio de ambulancia.

“No ha dado ningún peso, mientras mi hijo y yo hemos gastado mucho y cuando venimos a Mérida descuidamos nuestra venta y nuestros sembrados y animales”, mencionó la mujer que este día entró a quirófano.