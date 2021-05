Amenazan con narcomanta a candidata a alcaldía de Kanasín

De nueva cuenta una narcomanta colgada en el estado de Quintana Roo fue dirigida a personalidades de Yucatán.

En esta ocasión el mensaje iba dirigido a la candidata a la presidencia municipal de Kanasín, por el partido Movimiento Ciudadano, Xóchitl Delgado Caballero.

Esta manta fue encontrada colgada en la reja de un parque público, ubicado en la avenida 125 entre calle Río San Fernando y calle Nichupté, en el fraccionamiento Galaxia del Carmen II.

El mensaje decía que ‘en Kanasín la plaza está tranquila desde hace 5 años y no va a cambiar, Flor Xóchitl. Deja tus ansias de poder o te va a cargas la verga, vieja puta, a ti y a tus hijos y al putito de tu esposo.Salte de Kanasín, el do está decidido y todo va a seguir así, no estamos jugando. Att: GNDK’.

Candidata toma acción legal contra narcomanta

El mensaje iba dirigido a una candidata a alcalde de Kanasín.

La candidata dijo haber tomado acción legal contra la amenaza, externado en sus redes sociales que teme por su vida y la de su familia, sin embargo dijo que defenderá con firmeza sus convicciones.

Al parecer la candidata ya interpuso una demanda ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cabe mencionar que cuando la candidata compartió en sus redes sociales su postura con respecto a este mensaje, otros políticos se solidarizaron con ella, tal como ocurrió con la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, actual militante del partido Movimiento Ciudadano.

La Verdad Noticias supo que la narcomanta fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Quintana Roo).

