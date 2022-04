Amenazan a defensora del medio ambiente y los cenotes en Yucatán

Una de las representantes de las niñas y niños de Homún que presentaron un amparo en contra de la granja porcícola de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), recibió amenazas hacia su persona y sus hijos por vía telefónica, a unos días de que el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, decida si retira la suspensión que mantiene suspendidas las operaciones de esta esta aparcera de Kekén, a las afueras de dicho municipio.

Los hechos ocurrieron por la mañana del pasado martes, cuando una de las guardianas de los cenotes de Homún, que decidió mantener su identidad bajo resguardo, recibió una llamada por teléfono para supuestamente solicitar información relacionada con los recorridos turísticos del municipio.

No obstante, la persona que marcó a su número particular de pronto le cuestionó sobre su labor como activista y si no temía que le pasara algo a su familia. La representante de la niñez de Homún solicitó el nombre de la persona, pero ésta solo insistió en cuestionar si no temía por la vida de sus hijos.

A través de un comunicado, Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes), y el equipo de Indignación, exigieron a las autoridades garantizar la seguridad de la defensora de los derechos humanos y de todas las personas que integran dicho colectivo.

Como mencionamos antes, en los próximos días el juez Leal Mota debe decidir si mantendrá la suspención de operaciones de la granja, cuya capacidad de crianza es de 49 mil cerdos por año.

Las amenazas también suceden semanas después de que se entregaron más de 181 mil firmas recabadas a través de una plataforma digital, que rechazan este tipo de industria en la península de Yucatán, por las graves afectaciones a la salud y al medio ambiente.

Historial de amenazas

Esta no es la primera vez en que se realizan acciones de intimidación y amenaza contra las personas que se han pronunciado abiertamente contra la operación de la mega granja de Homún ante los riesgos de contaminación.

Por el contrario, se han reportado varias acciones de intimidación contra defensores de derechos humanos de este pueblo maya. En el 2018 un integrante de Kanan Ts’ono’ot fue víctima de amenazas e intento de extorsión.

En septiembre de ese mismo año, mientras el pueblo de Homún clausuraba simbólicamente la granja de cerdos, un equipo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), apoyado por la Policía Estatal, puso sellos de clausura en los cenotes de los cinco miembros de la coordinación de Kanan Ts’ono’ot.

Y en mayo del 2021, después de que se ratificara la suspensión definitiva de operaciones de la mega granja, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud estatal, clausuró los paradores turísticos de algunos integrantes de la directiva del colectivo maya.

