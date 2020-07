Amenaza de tormentas en la península de Yucatán en este mes de julio

Posibles ciclones tropicales y tormentas estarán presentes este mes de julio en la Península de Yucatán asegura Meteored, aunque señala que la cantidad de lluvia podría ser inferior a lo normal.

De forma general, julio puede tener menos lluvias de lo normal, pero las que se presenten pueden ser fuertes, mientras el calor es típico de verano, incluyendo posibles ciclones que se desarrollen en el Pacífico en el transcurso del mes.

Se espera que en este mes de julio varias tormentas afecten a la península de Yucatán, por lo que se recomienda estar pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo.

Durante el pasado junio, la mayor cantidad de precipitación se concentró sobre la Vertiente del Golfo de México y península de Yucatán generando valores muy por arriba de lo normal.

La causa principal fue la tormenta Cristobal y el paso de ondas superando en algunos casos los 500 mm. En dichas regiones, la sequía que se desarrollaba prácticamente desapareció, ayudando a tener buenas reservas para los meses venideros.

Julio será el mes de las romentas

Ahora comenzamos julio con tormentas que se han agrupado a lo largo de la Sierra Madre Occidental, estados del centro, sur y algunos del sureste. Estas han presentado precipitaciones dentro o incluso por debajo de lo normal para esta temporada.

Sin embargo es probable que durante esta segunda semana, hasta el 11 de julio, las precipitaciones tengan mayor intensidad, duración y extensión en las regiones mencionadas.

De acuerdo con recientes salidas de los modelos, las precipitaciones tendrían acumulados de 25-50 mm por debajo de lo normal en gran parte de territorio nacional, excepto en la península de Yucatán, Chihuahua y Durango.

La actividad de ciclones tropicales en menor probabilidad, pero sin descartar, podrían generarse en el Golfo de México o Caribe y debido a que es un pronóstico a largo plazo, no se pueden asegurar trayectorias ni intensidad.

Lo anterior no quiere decir que no llueva, sólo que la mayoría de las tormentas que se presenten podrían no juntar la cantidad normal para el mes, pero se tiene previsto que las lluvias sigan presentándose, evitando la sequía y refrescando el ambiente.

Es importante recordar que la temporada de lluvias, por ningún motivo, implica que todos los días llueva, ya que ésta depende en gran medida de las ondas y ciclones tropicales que se aproximen a México; si en algún momento no cruzan, las lluvias serán escasas.