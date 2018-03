Amarran equidad de género

Congresos del Estado y ayuntamiento deben tener 50% de integrantes mujeres

‘Nuestra Constitución establece la paridad electoral en dos leyes generales: la de partidos políticos y la de instituciones y procedimientos electorales; las militantes de los institutos políticos tienen que ser observadoras puntuales del cumplimiento de este derecho’, señaló.

‘Todos los días, en todos los estados, en todos los partidos, hay manifestaciones que acotan los derechos de las mujeres para postularse en igualdad’. Paula Soto Maldonado, Directora de Participación Social de Inmujeres.

La paridad y la equidad de género en la asignación de candidaturas ya no depende de la voluntad de dirigentes políticos o de corrientes ideológicas, ahora los partidos y sus dirigentes están obligados a cumplirlas para integrar los Congresos de los Estados y planillas de regidores. Paula Soto Maldonado, directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres, durante su participación en un encuentro de experiencias en la capital yucateca, señaló que ‘hemos sido testigos de una profunda reforma política que ha establecido leyes federales a favor de las mujeres, y esos cambios se han trasladado a las entidades, a fin de aprovechar al máximo el talento de las mujeres y garantizar su participación en igualdad de condiciones’.Recordó que en el pasado, las acciones para la igualdad de género estaban supeditadas a la buena voluntad de los gobiernos o de grupos de poder, ‘sin embargo, en la actualidad, gracias a la determinación de miles de mexicanas que abrieron el camino, contamos con políticas y nuevas leyes que estamos obligadas a incrementar y a no dejar que pasen desapercibidas’.La funcionaria federal, consideró que los comicios concurrentes en 30 entidades del país previstos para este 2018, serán la gran prueba de fuego tanto de los partidos políticos para que cumplan el tema de la igualdad, paridad e inclusión como de las propias mujeres en lograr que se consiga a cabalidad este 50 y 50, que mandatan los nuevos ordenamientos electorales. No obstante, los avances en materia de paridad dijo que mientras más apertura ha habido por parte de las leyes para avanzar en la equidad, más se ha recrudecido la violencia política contra las mujeres y ahora la podemos en los muchos casos que hay con alcaldesas que ganaron una alcaldía en el 2015 pero no las han dejado ejercer su administración. Citó los casos de Felícitas Muñiz en el municipio de Cuilapan, en Guerrero, y el de Rosa Pérez en Chenalhó, Chiapas; en ambos casos las alcaldesas han sido amenazadas y obligadas a ejercer gobierno itinerantes fuera del palacio municipal y sin los recursos humanos, materiales y económicos suficientes. Si bien, en el 2018, se abre una nueva oportunidad para ver cómo se va aplicar esta paridad también hay que revisar y estar atentas cómo se va a aplicar en los hechos, para que los partidos políticos, no solo postulen a mujeres en distritos y municipios donde saben que de antemano están perdidos, porque es generalizado el hecho de que son los varones quienes se encuentran posicionados en los mejores distritos.Agregó que no hay ningún estado, en que algún partido no haya emitido alguna impugnación en este tema, y esta resistencia nos ha retrasado en el avance del tema de paridad incluyente, es decir, ya el tema de la postulación vertical y transversal debería estará agotado, para hablar de la paridad en la integración de los gabinetes municipales y estatales, es decir la paridad incluyente, igual cantidad de hombres por igual cantidad de mujeres dentro de los gabinetes municipales y estatales.106 Presidencias municipales 53 Serían asignadas a mujeres