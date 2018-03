Amarra pri la ‘grande’ pero deja sueltos a los municipios

MIGUEL VELÁZQUEZ/ Diario la Verdad MÉRIDA, Yucatán.- Mientras sigue la espera por conocer quién será el candidato a la guberna- tura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la directiva esta- tal se ha enfrascado en la problemá- tica de designar abanderados en los municipios, donde lleva un avance de más del 80 por ciento, aunque en algunos de ellos han surgido incon- formidades por quienes han sido ele- gidos para buscar las alcaldías. Y es que al parecer, las llamadas “candidaturas de unidad”del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los municipios, no han sido tomadas con agrado por los aspirantes que se quedaron en el camino de buscar ser alcaldes, pues muchos han manifestado sus inconformidades, asegurando que las decisiones tomadas por el Comité Directivo Estatal de su partido no ha sido la correcta, y solo obedece a intereses personales. TEKAX Uno de esos casos es el de Tekax, donde 8 aspirantes se disputaron la candidatura para el 2018: los ex alcaldes Carmen Nava- rrete Navarro, Nancy Martínez Montalvo y Fernando Romero Ayuso, así como Omar Carrillo Valencia, Loreto Ávila Rosado, Santos Buen l Ávila, Luis Buen l Ávila y el actual alcalde, Josué Couoh Tzec. Y aunque todo parecía controlado por el dirigente estatal del PRI, Carlos Sobri- no Argáez, la situación se salió de control, ya que luego de que el líder priista, en una reunión con los 8 aspirantes de Tekax, anunciará que, en base a encuestas realizadas en ese municipio, y al ser el puntero en las mismas, el CDE tricolor nombró al tres veces alcalde Fernando Romero Ayuso como su abanderado en ese municipio del sur yucateco. De los 8 aspirantes priistas que fueron descartados en Tekax una vez concluida la reunión en la sede del PRI estatal, y al no tener respuesta a su inconformidad por la designación de Frenando Romero Ayuso, a quien consideran que no tiene el respaldo de los priista ni de los tekaxeños, se trasladaron al palacio de Gobierno para tratar de entrevistarse con el mandatario estatal, Rolando Zapa- ta Bello, para que intervenga y se recon- sidere la decisión del CDE tricolor, pues de lo contrario se perderá ese municipio en las elecciones del 2018. Los inconformes advirtieron que la designación de Romero Ayuso, quien ha sido tres veces alcalde de ese municipio, es un retroceso político para el munici- pio de Tekax, así como para los cuadros del priismo de esa localidad, pues existen una nueva generación de políticos que tienen y pueden hacer un buen trabajo al frente del Ayuntamiento.