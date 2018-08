Alzan la voz ante el abuso sexual infantil en Yucatán

Diferentes asociaciones civiles de Yucatán se reunieron el día de ayer para dar a conocer algunos pronunciamientos, debido a los acontecimientos de homicidio y abuso sexual infantil que se ha suscitado en los últimos días en el estado de Yucatán; además de exigir al gobierno y a las autoridades que se responsabilicen de la correcta aplicación de acciones y de leyes en beneficio de los niños de Yucatán.

En el evento, el titular de Lazos para María Evelia, Víctor Chan Martín, quien estuvo acompañado por Miguel Óscar Sabido Santana, secretario técnico del consejo de la Codhey; Geraldine Márquez Castillo, presidenta de Infancia Feliz A.C; José Miguel González Carrillo, presidente de Bendiciendo con Amor A.C; el juez Luis Mugarte Guerrero; Pilar Larrea de Peniche, presidenta de la Fundación Elda Peniche Larrea y Lorena Medina Vales, vicepresidenta de Vifac, mencionó que están consternados por los casos que se han escuchado, especialmente el de Ana Cristina, la niña que fue estrangulada, violada y arrojada en un pozo en el municipio de Tahdziú el lunes pasado.

Ante ello, Chan Martín dio a conocer la declaración, el cual consta de 10 puntos, y está dirigido a las autoridades salientes y entrantes, debido al cambio de gobierno, así como a la sociedad en general. Algunas de ellas ya tienen un avance, pero necesitan ser analizadas y, a la vez, reforzadas.

“Algunas ya están presentadas, por ejemplo el protocolo de actuación; ya nos hemos reunido varias veces con las autoridades estatales que tienen que ver con la seguridad, víctimas y demás. Igual ya estuvimos con el consejero jurídico hablando y revisando y la próxima semana nos sentaremos para tomar los acuerdos finales y la meta es que se pueda oficializar este protocolo de actuación para víctimas de violencia sexual y familiar, entonces esto ya está”.

Agregó que hay otros como “el foro y consulta que lo estamos armando y a la brevedad haremos la convocatoria ciudadana y como dije, no sólo basta la redes sociales, sino físicamente mostrar lo que tenemos y hacemos, por eso queremos escuchar a todo mundo porque a veces la gente dice que no lo hacemos. Con ellos podemos armar propuestas y presentarlas a las autoridades”.

El director de dicha asociación, en entrevista con el diario La Verdad, indicó que en el 2017, hubo poco más de 200 denuncias, “pero lo que más me preocupa a mí, sí son los índices, pero más la forma en la que se están asesinando a nuestros niños. Me intranquiliza que esto se vuelva algo normal y que nos acostumbremos a la idea, cuando es un pensamiento que en años atrás decíamos ojalá no llegue a pasar eso, pero ocurrió”.

Los casos que tienen han demostrado que no solamente es tocar cuerpo, ni abusar de ellos, ahora ha pasado a otro nivel.

En el pasado era violencia física y los ciudadanos se asustaban; posteriormente, comenzaron a surgir los abusos sexuales y ahora es la matanza. “Esto ya no sólo debe llevarnos a pensar, a lamentarnos, hay una urgencia y hay que tomar propuestas concretas para que no siga avanzando”, finalizó.

_Kattia Castañeda