Alumnos de Mérida denuncian falta de interés para forjar nuevos músicos en Sedeculta

Alumnos del Centro de Música “José Jacinto Cuevas” (Cemus) llevan denunciando desde hace varios meses en redes sociales que en este lugar no se están impartiendo clases desde el pasado mes de noviembre, situación que ha desatado la molestia de los alumnos y padres.



Los cerca de 200 alumnos que acuden a este centro comentaron que tendrán que pagar más del doble de lo que antes pagaban porque los directivos dicen que el centro no tiene recurso federal para poder funcionar y será hasta el mes de marzo cuando se reanuden actividades culturales en el lugar.



Los alumnos de Mérida comentaron que el problema empezó desde el año pasado con la llegada del cambio de gobierno, ya que las nuevas administraciones no tienen experiencia en los cargos, no saben el nivel en el que se encontraban los alumnos y tampoco saben qué hacer con este y otros centros que se dedican a formar en el área de la cultura y las artes.



“Primero no nos decían nada, estamos esperando que la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) nos diera respuesta y hasta ahora nada. Lo más que nos dijeron en una junta que tuvimos hace unos días por el director de Proyectos de Sedeculta, Saúl Villa Walls, es que no hay dinero y que no se pueden hacer los talleres”, dijo un afectado quien no quiso dar su nombre por miedo a represalias.